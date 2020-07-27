Son Dakika Haberi: Gram altın fiyatlarında yükseliş ne zaman duracak? | Video

Son dakika... Gram altın, çeyrek altın fiyatları neden yükseliyor? Ons altın fiyatları dünyada ne kadar yükselecek? Gram altın fiyatları ne zaman düşecek? Ekonomist Nurullah Gür, canlı yayında; altın fiyatları ile ilgili flaş açıklamalara uyarılarda bulundu...