Son Dakika Haberi: Gram altın fiyatlarında yükseliş ne zaman duracak? | Video
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Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın kaç lira? | Video 25.07.2020 | 22:00
Son dakika... Gram altın, çeyrek altın fiyatları neden yükseliyor? Ons altın fiyatları dünyada ne kadar yükselecek? Gram altın fiyatları ne zaman düşecek? Ekonomist Nurullah Gür, canlı yayında; altın fiyatları ile ilgili flaş açıklamalara uyarılarda bulundu...
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