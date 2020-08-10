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| ve Orman Bakanlığı yeni desteği duyurdu: O kredilerde faiz kaldırıldı...

haberi... Orman köylülerinin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınmalarının desteklenmesi amacıyla hayvansal üretimden bitkisel üretime, el sanatlarından traktöre kadar yüzlerce türdeki proje uygulamasında kullanılan kredi faizleri kaldırıldı. ve Orman Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Orman köylülerine kullandırılan tüm ferdi, ve kooperatif üst kuruluşları kredilerinde faiz kaldırılmıştır. Olası doğal afet, salgın, vb. durumlarda orman köylülerinin taksitlerinin faizsiz ertelenebilmesi imkanı getirildi." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.8.2020 11:25 Son Güncelleme: 10.8.2020 11:34 ABONE OL
Son dakika | Tarım ve Orman Bakanlığı yeni desteği duyurdu: O kredilerde faiz kaldırıldı...

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı, "Orman köylülerine kullandırılan tüm ferdi, kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları kredilerinde faiz kaldırılmıştır. Olası doğal afet, salgın, vb. durumlarda orman köylülerinin taksitlerinin faizsiz ertelenebilmesi imkanı getirildi." açıklamasında bulundu.

İŞTE YENİ DESTEKLER

1-Orman köylülerine kullandırılan tüm ferdi, kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları kredilerinde faiz kaldırılmıştır.

2-Olası doğal afet, salgın, vb. durumlarda orman köylülerinin taksitlerinin faizsiz ertelenebilmesi imkanı getirilmiştir.

3-Orman köyünde yaşayan gazilerin, şehidin dul ve yetimleri yanısıra anne-baba ve kardeşlerinin öncelikli olarak kuraya tabi tutulmadan kredilerden faydalanabilmesi sağlanmıştır.

4-Kredi başvurularının Kurumun resmi elektronik ortamı üzerinden veya e-devlet üzerinden yapılabilmesi imkanı getirilmiştir.

5-Kredi kullandırılan orman köylülerinin kabul edilebilir bir gerekçeyle krediden vazgeçebilmesi sağlanmıştır. Bu durumda vazgeçme tarihi itibariyle borcu ve aldığı hibeyi ödemesi esastır.

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Son dakika | Tarım ve Orman Bakanlığı yeni desteği duyurdu: O kredilerde faiz kaldırıldı...
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