Savunma ligine Türkiye damgası

Temelleri Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginlik ve Kıbrıs Savaşı'ndaki ambargo ile atılan Türk savunma sanayi firmaları küresel ölçekte ağırlığını iyiden iyiye hissettiriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla 17 yıl önce yüzde 80 dışa bağımlı durumda olan Türk savunma sanayisi bugün yüzde 70 kendine yetebilen bir duruma gelirken, dünya savunma ligine de damga vuruyor. Her yıl açıklanan dünyanın en prestijli savunma firmalarının yer aldığı Defense News Top 100'de artık beş yerine yedi Türk firması var.



14 YILDA 45 BASAMAK

Listeye 2006'da 93'üncü sıradan giren, geçen yıl 52'nci sıraya kadar yükselen Aselsan, bu yıl ilk 50'de. Firma, 2018'de 1 milyar 792 milyon dolar olan cirosunu, geçen yıl yüzde 21 artırarak 2 milyar 172 milyon dolara çıkardı. Aselsan, bu ciroyla 48'inci basamağa çıktı. Türkiye'den listede sıçrama yapan bir diğer firma da TUSAŞ/TAI. Firma 16 basamak ilerleyerek 53'üncü sıraya çıktı. TUSAŞ, 2011'de 83'üncü sıradan listeye giriş yapmıştı.



İKİ FİRMA DAHA LİSTEYE GİRDİ

Zırhlı kara aracı üreticilerinden, Altay tankının seri üretim işini üstlenen BMC, geçtiğimiz yıla göre cirosunda yüzde 4 düşüş yaşasa da 89'uncu sırada yer buldu. Geçen yıl 89'uncu sıradaki yer alan roket ve füze sistemleri firması Roketsan da bu yıl 91'inci basamakta yer aldı. STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. de bu yıl 92'nci sırada yer aldı. Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden FNSS ise 98'inci sıradan listeye girdi. FNSS, 2018'deki 367 milyon dolarlık cirosunu geçen yıl yüzde 2 artırarak 374 milyon dolara çıkardı.



BECHTEL'İN ENSESİNDE

Aselsan listedeki sırasıyla Irak Savaşı'nda en büyük payı olan, ünlü ABD'li şirket Bechtel'in hemen ensesinde yer alıyor. Bechtel, dönemin ABD Başkan Yardımcısı Dick Cheney'in de başkanlığını yaptığı bir savunma devi. Aselsan ile olan ciro farkı sadece 131 milyon dolara inmiş durumda. 31'incilikten 47'nciliğe düşen Bechtel'in cirosu da hızla iniyor. Bechtel gibi birçok Batılı firma da kan kaybediyor.



TUSAŞ'IN CİROSU HIZLA ARTIYOR

Defense News Top 100'de yer alan firmalardan en hızlı düşüşü yaşayanlar ise ağırlıklı olarak havacılık tarafı daha yoğun olanlar. Airbus'ın cirosu yüzde 14 düşerken, Türkiye milli muharip savaş uçağı Tf-X projesindeki BAE System'ın cirosu da yüzde 6 geriledi. Listede en hızlı büyüyen firma ise Fransızların Safran isimli firması oldu. Firma yüzde 170 ciro artışı yakaladı. Cirosunu en hızlı artıran beşinci firma ise TUSAŞ/TAI oldu.



ÜRÜNLERİMİZ 65 ÜLKEDE KULLANILIYOR

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, listede üst sıralarda olmaktan mutlu olduklarını ancak hedeflerinin daha yukarısı olduğunu belirterek, "İlerleyen yıllarda bu listede daha da yukarılarda yer alacağımıza inanıyorum. Aselsan ürünleri, dünyanın 65 ülkesinde kullanılıyor. Güvenlik güçlerimizin, dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak için gece gündüz çalışacağız" dedi.



4 YIL ÖNCE İKİ ŞİRKETİMİZ VARDI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, "4 yıl önce listede iki şirketimiz yer alırken bugün sayının yediye yükselmesi bizi son derece mutlu etti. Hedefimiz bu listede daha fazla savunma şirketiyle yer almak. Milli savunma sanayimiz her geçen gün daha da büyüyor. Defence News dergisinin dünyada en fazla ciro yapan savunma şirketleri listesine yedi şirketimiz girdi" diye konuştu.

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