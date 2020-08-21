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: Bakanlıktan o araçlarla ilgili önemli karar! 31 Ekim'e kadar uzatıldı

haberi: Ticaret Bakanı 'dan yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma süresi ile ilgili önemli açıklama geldi. Pekcan, "’de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi 1 Şubat 2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 31 Ekim 2020(bu tarih dahil)tarihine kadar uzatıldı." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.8.2020 11:56 Son Güncelleme: 21.8.2020 12:28 ABONE OL
Son dakika: Bakanlıktan o araçlarla ilgili önemli karar! 31 Ekim'e kadar uzatıldı

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarının yurtta kalma sürelerinin 31 Ekim'e kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'de bulunan kişisel kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarından, yurtta kalma süresi 1 Şubat 2020 tarihinden sonra bitmiş veya bitecek olanlar için süre sonu, gümrük idaresine başvuru yapılmasına gerek olmaksızın 31 Ekim 2020 tarihine kadar uzatıldı. Bu sayede, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız araçlarını yurt dışı edememeleri nedeniyle herhangi bir mağduriyet yaşamayacaklardır" dedi.

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Son dakika: Bakanlıktan o araçlarla ilgili önemli karar! 31 Ekim'e kadar uzatıldı
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