Doğal gaz keşfiyle ilgili dikkat çeken veri! Dünyada yılın en büyük...

Karadeniz'de 2004 yılında doğal gaz keşfi yapıldığı öğrenildi. Batı Karadeniz projesinin Akçakoca, Akkaya, Ayazlı ve Doğu Ayazlı sahalarından oluştuğu, 1,22 milyar metreküp üretilebilir doğal gazın bulunduğu sahadan 17 üretim kuyusu ile 1,18 milyar metreküp doğal gaz üretildiği öğrenildi.

2020 YILINDA DÜNYADA ŞİMDİYE KADAR YAPILAN EN BÜYÜK İKİNCİ KEŞİF

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Ağustos tarihinde Karadeniz'deki sondajda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedildiğini belirterek, "Bu ilk kuyuda bulunan rezerv, çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek. Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi müjde "Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedilmiştir" | Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan Sakarya doğal gaz keşfinin, 2020 yılında bütün dünyada şimdiye kadar yapılan en büyük ikinci keşif olduğu ifade edildi. 320 milyar metreküp olarak açıklanan doğal gaz rezervinin, 1,9 milyar varil petrol eşdeğerine karşılık geldiği bildirildi.

5 Yıllık üretim grafiği

TPAO'NUN YERLİ PETROL VE DOĞAL GAZ ÜRETİMİ YÜZDE 46 ARTTI

Son 5 yılda Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) yerli petrol ve doğal gaz üretiminin yüzde 46 artarak 53 bin varil/gün petrol eşdeğeri seviyesine yükseldiği öğrenildi.

Söz konusu artışın, petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinin artırılması, kuyu dibi ısıtıcıları, çatlatma yöntemi, havadan gravite manyetik data toplama, yeni seviyelerden üretim gibi yeni yaklaşım ve tekniklerin uygulanması sonucu gelen yeni keşiflerle sağlandığı ifade edildi.

2020 Yılında keşfedilen rezerv miktarları



2004 Yılında keşfedilen doğal gazın üretim bilgileri