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güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı

Cumhurbaşkanlığı Başkanı İsmail Demir, güdüm kitli mühimmatın ilk kez bir insansız hava aracından (İHA) atıldığını bildirdi.

AA
Giriş Tarihi: 10.9.2020 16:39 Son Güncelleme: 10.9.2020 16:42 ABONE OL
Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Teber güdüm kitli mühimmatın ilk kez bir insansız hava aracından (İHA) atıldığını bildirdi.

Demir, test atışının görüntüsünün yer aldığı Twitter paylaşımında, "Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez bir İHA'dan atıldı. ROKETSAN'ın ürettiği Teber'in Aksungur'dan atışı başarılı şekilde gerçekleşti." ifadesini kullandı.

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Teber güdüm kitli mühimmat ilk kez İHA'dan atıldı
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