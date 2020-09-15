Son dakika: Rus turist rekoru kırılabilir! 7 milyon...

Rus Tur Operatörleri Birliğinden (ATOR) yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de uygulamaya koyulan bazı tedbirlerin, Rus turistlerin Türkiye'de tatil talebini etkilemediğine işaret edildi.
"EYLÜLDE ÇOK DAHA İYİ OLABİLİR"
Türkiye'nin bu yıl yurt dışı tatilinde lider ülke olacağının vurgulandığı açıklamada, "Operatörlerden edinilen verilere göre, Rusya'dan Türkiye'ye turist akışı eylülde ağustosa kıyasla çok daha iyi olabilir. Salgında ikinci dalgaya ilişkin psikolojik eşik aşıldığında, turistler ekim ve kasımda Türkiye'de yazı yakalayacaklardır." denildi.
Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer aldı.
TURİST SAYISI 10 MİLYONU AŞTI
"Türkiye'ye gelen turist sayısı 10 milyonu aştı, Antalya'ya gelen 2 milyona yaklaştı." diyen Turizm ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Kınay, "Turizmdeki bu hareketlilik önümüzdeki aylarda da devam edecek hatta yaz sezonu kasım ve aralık aylarına doğru sarkacak diye bekliyorum." dedi.
"ANTALYA'YA BAZI ÜLKELERDEN YOĞUN TURİST TRAFİĞİ OLDU"
Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Cem Kınay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç ay önce sıfır noktasında olunmasına rağmen turizmdeki hareketliliğin önemli olduğunu söyledi.
Sertifika programı ve sağlıklı turizm kampanyasının Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran önemli bir özellik olduğunu vurgulayan Kınay, şunları kaydetti:
"Sağlıklı turizm, Rusya ile Türkiye, Almanya ile Türkiye ve İngiltere trafiğinin açılmasında önemli bir etken oldu. Belli ki insanların aylarca evlerde kalmaktan dolayı tatile olan özlemleri çok yüksek. Antalya'ya, özellikli Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere, Polonya gibi ülkelerden yoğun trafik oldu. Otellerimiz açıktı, hazırlıklıydı. Sertifika programlarına uymak için ellerinden geleni yapıyorlar. Turizmdeki bu hareketlilik önümüzdeki aylarda da devam edecek hatta yaz sezonu kasım ve aralık aylarına doğru sarkacak diye bekliyorum."
Türkiye'nin "12 ay, 4 mevsim ve 365 gün turizm yapılan bir ülke" sloganı olduğuna işaret eden Kınay, özellikle Antalya'nın yılın 12 ayında rahatlıkla ziyaret edilebileceğini ifade etti.
EGE'YE TURİST AKINI
Çeşme, Kuşadası, Bodrum, Pamukkale gibi doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önde gelen turizm cennetlerine ev sahipliği yapan Ege, bu yıl hem yerli hem de yabancı turistlerin akınına uğrayarak 2 milyon 99 bin 766 kişiyi ağırladı.
İSTANBUL HAVALİMANLARINDAN 27 MİLYON YOLCU SEYAHAT ETTİ
Atatürk, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından, ocak-ağustos döneminde 224 bin 919 sefer yapıldı. Bu dönemde, İstanbul'daki havalimanlarından 26 milyon 831 bin 852 iç ve dış yolcusu uçtu.