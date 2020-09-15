Son dakika: Rus turist rekoru kırılabilir! 7 milyon...

"Sağlıklı turizm, Rusya ile Türkiye, Almanya ile Türkiye ve İngiltere trafiğinin açılmasında önemli bir etken oldu. Belli ki insanların aylarca evlerde kalmaktan dolayı tatile olan özlemleri çok yüksek. Antalya'ya, özellikli Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere, Polonya gibi ülkelerden yoğun trafik oldu. Otellerimiz açıktı, hazırlıklıydı. Sertifika programlarına uymak için ellerinden geleni yapıyorlar. Turizmdeki bu hareketlilik önümüzdeki aylarda da devam edecek hatta yaz sezonu kasım ve aralık aylarına doğru sarkacak diye bekliyorum."

Türkiye'nin "12 ay, 4 mevsim ve 365 gün turizm yapılan bir ülke" sloganı olduğuna işaret eden Kınay, özellikle Antalya'nın yılın 12 ayında rahatlıkla ziyaret edilebileceğini ifade etti.