SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları! 2 Ekim Gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Son dönemde corona virüs kaynaklı olarak hareketli bir dönem geçiren altının gram fiyatı şu sıralar 476 lira civarını görmüş durumda bulunuyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ise, 'altın düşer mi yükselir mi' soruları ile birlikte, güncel ve canlı altın fiyatlarını da araştırıyor. Peki, 2 Ekim Gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili gelen son dakika bilgileri…

ALTIN FİYATLARI 2 EKİM BUGÜN NE KADAR? KAPALIÇARŞI GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarında koronavirüs kaynaklı aylardır süregelen bir hareketlilik söz konusu. Hal böyleyken, vatandaşlar 'çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar?' sorusu merak konusu oluyor.

İşte 2 Ekim güncel ve canlı altın fiyatları…