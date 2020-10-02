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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları! 2 Ekim Gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları

: 'dan güncel altın fiyatları! 2 Ekim Gram, yarım, tam, cumhuriyet, ve fiyatları

Piyasaların kalbinin attığı ’dan gelen güncel ve canlı küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından olarak araştırılıyor. Gram altın bu sabaha, ufak bir düşüş ile başlarken, ilerleyen saatler 476 lira seviyesini gördü. Bu noktada ‘altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi ve uzman yorumları’ yine yatırımcılar tarafından merak konusu oluyor. Peki, 2 Ekim güncel ve canlı altın fiyatları ne kadar? İşte 2 Ekim gram, tam, yarım, cumhuriyet, ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 2.10.2020 15:29 Son Güncelleme: 2.10.2020 15:30 ABONE OL
Son Dakika haberi: Kapalıçarşı güncel ve canlı altın fiyatları! 2 Ekim Gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Son dönemde corona virüs kaynaklı olarak hareketli bir dönem geçiren altının gram fiyatı şu sıralar 476 lira civarını görmüş durumda bulunuyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar ise, 'altın düşer mi yükselir mi' soruları ile birlikte, güncel ve canlı altın fiyatlarını da araştırıyor. Peki, 2 Ekim Gram, yarım, tam, cumhuriyet, ve fiyatları ne kadar? İşte 'dan altın fiyatları ile ilgili gelen son dakika bilgileri…

ALTIN FİYATLARI 2 EKİM BUGÜN NE KADAR? KAPALIÇARŞI GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatlarında koronavirüs kaynaklı aylardır süregelen bir hareketlilik söz konusu. Hal böyleyken, vatandaşlar 'çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar?' sorusu merak konusu oluyor.

İşte 2 Ekim güncel ve canlı altın fiyatları…

Son Dakika haberi: Kapalıçarşı güncel ve canlı altın fiyatları! 2 Ekim Gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları

ATA ALTIN

Alış: 3.141,70

Satış: 3.163,60

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Son Dakika haberi: Kapalıçarşı güncel ve canlı altın fiyatları! 2 Ekim Gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.142,00

Satış: 3.190,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Son Dakika haberi: Kapalıçarşı güncel ve canlı altın fiyatları! 2 Ekim Gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları

GRAM ALTIN

Alış: 471,82

Satış: 471,93

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Son Dakika haberi: Kapalıçarşı güncel ve canlı altın fiyatları! 2 Ekim Gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları

YARIM ALTIN

Alış: 1.532,30

Satış: 1.547,70

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Son Dakika haberi: Kapalıçarşı güncel ve canlı altın fiyatları! 2 Ekim Gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN

Alış: 767,30

Satış: 774,80

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Son Dakika haberi: Kapalıçarşı güncel ve canlı altın fiyatları! 2 Ekim Gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları

TAM ALTIN

Alış: 3.030,55

Satış: 3.090,38

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

Son Dakika haberi: Kapalıçarşı güncel ve canlı altın fiyatları! 2 Ekim Gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları

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SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları! 2 Ekim Gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları
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