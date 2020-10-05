Milyonerlerin mevduatı yarım trilyon arttı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı 8 ayda 69 bin 13 artarken, milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 850 milyar liraya ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, yurtiçinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı ağustos sonu itibarıyla 294 bin 454 oldu. Geçen yılın sonunda milyoner sayısı 225 bin 441 düzeyindeydi. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 283 bin lira oldu. Geçen yılın sonunda 1 trilyon 391 milyar 599 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 8 aylık dönemde 458.5 milyar lira artış kaydetti. Yurtiçinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 262 bin 602'ye ulaşırken, bu kişilerin toplam mevduatı 1 trilyon 729 milyar 268 milyon liraya yükseldi. Yurtdışındaki yerleşik mudi sayısı ise ağustos sonu itibarıyla 31 bin 852'ye ulaştı.