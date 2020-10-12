SON DAKİKA HABER: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 12 Ekim bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ekim ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde altının gram fiyatı, haftanın ilk iş gününde 488 lira civarında seyrediyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren ve altının yapacağı seyiri merak eden vatandaşlar, 'Altın fiyatları bugün ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor, güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, gram, tam, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 12 Ekim bugün ne kadar, kaç para? İşte altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (12 EKİM 2020) – KAPALIÇARŞI GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI

İçerisinde bulunduğumuz pandemi altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Hal böyle olunca, piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları gelmeye devam ediyor. Peki, altın fiyatları 12 Ekim bugün ne kadar?

İşte son dakika altın fiyatları;