SON DAKİKA HABER: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 12 Ekim bugün ne kadar?

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HABER: ’dan güncel ve canlı ! Gram, tam, ata, cumhuriyet, ve fiyatları 12 Ekim bugün ne kadar?

Piyasaların kalbinin attığı ’dan gelen haberleri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. ise üzerinde aylardır süren hareketlilik vatandaşların gündeminde yer alıyor. Haftanın ilk iş gününde altının nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu olurken, vatandaşlar güncel ve canlı altın fiyatları bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Altının gram fiyatı haftaya, 488 lira civarında başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte gram, tam, ata, ve fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı ve altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 12.10.2020 07:04 Son Güncelleme: 12.10.2020 07:04 ABONE OL
SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 12 Ekim bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Ekim ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde altının gram fiyatı, haftanın ilk iş gününde 488 lira civarında seyrediyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren ve altının yapacağı seyiri merak eden vatandaşlar, 'Altın fiyatları bugün ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırıyor, güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, gram, tam, ata, ve fiyatları 12 Ekim bugün ne kadar, kaç para? İşte altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (12 EKİM 2020) – KAPALIÇARŞI GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI

İçerisinde bulunduğumuz pandemi altın fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Hal böyle olunca, piyasaların kalbinin attığı 'dan güncel ve canlı altın fiyatları gelmeye devam ediyor. Peki, altın fiyatları 12 Ekim bugün ne kadar?

İşte son dakika altın fiyatları;

SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 12 Ekim bugün ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.114,94

SATIŞ: 3.175,18

TAM ALTIN FİYATI CANLI

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 441,10

SATIŞ: 458,16

22 AYAR BİLEZİK FİYATI CANLI

SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 12 Ekim bugün ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.246,1000

SATIŞ: 3.270,9000

ATA ALTIN FİYATI CANLI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 488,55

SATIŞ: 488,62

GRAM ALTIN FİYATI CANLI

SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 12 Ekim bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.222,00

SATIŞ: 3.270,00

CUMHURİYET ALTINI CANLI

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 272,44

SATIŞ: 316,22

SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 12 Ekim bugün ne kadar?

18 AYAR ALTIN

ALIŞ: 355,30

SATIŞ: 355,50

18 AYAR ALTIN FİYATI CANLI

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 791,50

SATIŞ: 800,40

ÇEYREK ALTIN FİYATI CANLI

SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 12 Ekim bugün ne kadar?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.582,70

SATIŞ: 1.598,60

YARIM ALTIN FİYATI CANLI

SON DAKİKA: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 12 Ekim bugün ne kadar?

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SON DAKİKA HABER: Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, tam, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 12 Ekim bugün ne kadar?
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