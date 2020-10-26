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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 26 Ekim bugün ne kadar?

HAREKETLİLİĞİ: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve fiyatları 26 Ekim bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Pandemi sürecinin getirdiği ekonomik olumsuzluklardan doğrudan etkilenen altın, aylardır hareketli bir grafik çiziyor. Ağustos ayında zirve rakamlarını gören ve hâlihazırda hareketliliği devam eden altının gram fiyatı vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Yatırımcılar ’dan güncel ve canlı altın fiyatlarına bakmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, altın fiyatları 26 Ekim bugün ne kadar? İşte güncel gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve fiyatları…

Giriş Tarihi: 26.10.2020 12:25 ABONE OL
Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 26 Ekim bugün ne kadar?

'dan güncel ve canlı gelmeye devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde, altının nasıl bir yönde seyredeceği yatırımcılar tarafından merak konusu oluyor. Bilindiği üzere altın fiyatları, pandemi sürecinde ciddi artışlar yaşadı ve Ağustos ayında zirve rakamları gördü. Gram altın ise bugün 486 lira civarında seyrediyor. Özellikle son üç ve dört aydır yüksek olan gram ve fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor tazelemişti. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte güncel gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA?

Durum böyle olunca, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Ekim ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Haberimizden, 26 Ekim 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 26 Ekim bugün ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.137,91

SATIŞ: 3.198,60

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.591,20

SATIŞ: 1.604,90

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 26 Ekim bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 443,14

SATIŞ: 460,28

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.261,70

SATIŞ: 3.281,50

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 26 Ekim bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 795,50

SATIŞ: 802,20

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

GRAM ALTIN

ALIŞ: 491,16

SATIŞ: 491,25

Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 26 Ekim bugün ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.251,00

SATIŞ: 3.300,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

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Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 26 Ekim bugün ne kadar?
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