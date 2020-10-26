Altın fiyatları SON DAKİKA HAREKETLİLİĞİ: Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 26 Ekim bugün ne kadar?

Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları gelmeye devam ediyor. Haftanın ilk işlem gününde, altının nasıl bir yönde seyredeceği yatırımcılar tarafından merak konusu oluyor. Bilindiği üzere altın fiyatları, pandemi sürecinde ciddi artışlar yaşadı ve Ağustos ayında zirve rakamları gördü. Gram altın ise bugün 486 lira civarında seyrediyor. Özellikle son üç ve dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz aylar içerisinde rekor tazelemişti. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte güncel gram, tam, yarım, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA?

Durum böyle olunca, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Ekim ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

Haberimizden, 26 Ekim 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.