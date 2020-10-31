Türk sanayisi kendini ispatladı

SABİT yatırımlarda ciddi talep artışının söz konusu olduğunu belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "9 ayda 142 milyar liranın üzerinde yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Bu yatırımlar tamamlandığında 220 binin üzerinde vatandaşımıza yeni iş imkânları doğacak" dedi. Bursa Karacabey'de Nestle Türkiye Medikal Beslenme Ürünleri Fabrikası'nın temel atma törenine katılan Varank, bunun Nestle'nin Türkiye'deki beşinci fabrikası olacağını söyledi.Varank, "Nestle, Bursa'da ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini atıyor. Bu tesis, Nestle'nin 2011 yılından bu yana ülkemize yaptığı en büyük yatırım olacak. 250 milyon liralık yeni yatırımla kurulacak bu fabrika, doğrudan ve dolaylı 400 kişiye istihdam sağlayacak" ifadesini kullandı. Salgınının dünyadaki tüm dengeleri sarstığını dile getiren Varank, bu zorlu dönemi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde proaktif bir anlayışla yönettiklerini anlattı. Bakan Varank, farklı destek programlarıyla milyonlarca vatandaşa yaklaşık 40 milyar lira nakdi destek verdiklerini dile getirerek, "Kamu bankalarımız kredi musluklarını açtı. Teknoparklarda ve Ar-Ge merkezlerinde uzaktan çalışmayı kolaylaştırdık. Bu politikaların yardımıyla Türkiye, emsallerine göre daha hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Yılın ilk üç çeyreğinde Türkiye genelinde 10 bin 802 sanayi tesisi üretime geçti, yani 2019'a göre yüzde 12'lik bir artış söz konusu. Eylül ayı ihracatımız 16 milyar doları aşarak tüm zamanların eylül ayı ihracat rekorunu kırdı" diye konuştu. Törene online olarak bağlanan Nestle Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Ansgar Bornemann da Nestle'nin Türkiye'deki beşinci fabrikası olacak yeni yatırımın bu alandaki önemli ihtiyaca yanıt vereceğini belirtti.VARANK, Türkiye'deki yabancı firmaların gayet verimli ve kârlı çalıştıklarını, lojistik imkânlardan gayet memnun olduklarını ifade ettiklerini belirterek şöyle devam etti: "Hiçbirinin ciddi bir şikâyeti yok. Salgınla birlikte global firmalar, üretimde tek merkeze bağlı kalmanın sakıncalarını bizzat yaşayarak gördüler. Şu an yatırım kararlarını tekrar gözden geçiyorlar. Küresel üretimde ağırlık merkezi Uzakdoğu'dan uzaklaşmaya, daha geniş coğrafyalara yayılmaya başlıyor. Türkiye, çok güçlü bir bölgesel üretim ve inovasyon merkezi olabilir. Pandemide Türk sanayisi kendini ispatladı. Acil durumlara müdahale kapasitesiyle gücünü gösterdi. Zor zamanlarda nasıl inovatif çözümler üretebileceğini kanıtladı."