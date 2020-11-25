Borusan’da 7 milyon euroluk dolandırıcılık

Borusan Lojistik, geçen yıl Azure Dış Ticaret A.Ş.'yle taşımacılık hizmeti sözleşmesi imzalamıştı. Azure, bu kapsamda alt taşeron şirket Kuzey Yıldız'la anlaştı. Kuzey Yıldız, Borusan'a ait malları Avrupa'dan Türkmenistan'a taşımak için 2 bin 269 sefer karşılığında şirketten 16.4 milyon euro aldı.İddiaya göre; Borusan söz konusu paranın karşılığında Azure'den 24 adet vadeli çek aldı. İki şirket arasındaki ticari ilişki devam ederken Azure'nin verdiği çeklerden 8 tanesi karşılıksız çıktı. Çeklerin ödenmemesi üzerine Borusan, icra müdürlüğüne başvurarak çekin tahsil edilmesini istedi. Korkuya kapılan holding çalışanları vadesi gelmemiş 16 çekin de karşılıksız çıkması ihtimalini göz önünde bulundurarak savcılığa söz konusu şirketler hakkında suç duyurusunda bulundu.Savcılık yürütülen soruşturma sonunda olayla ilgili iddianame düzenledi. İddianamede şirket yetkilileri ve diğer şirket sahiplerinin Borusan'ı toplam 7 milyon euro zarara uğrattıkları kaydedildi. Şüphelilerin yapılmayan taşımacılık faaliyetlerine konu çeklerin de sahte olduğu, bunu bilen Borusan yetkililerinin şirkete zincirleme bir şekilde maddi zarara uğratmalarına neden olduğu kaydedildi. 6 şüphelinin yer aldığı davada 10'ar yıla kadar hapisleri isteniyor. Dava ağır ceza mahkemesinde görülecek.