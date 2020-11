Telefonlar otomobil gibi sınıflara ayrıldı

Otomobil tutkunları için "sınıfının en iyi performansı" tanımlaması çok bildiktir. Şimdi bu tanımlama akıllı telefonlar için de geçerli olmaya başladı. Fiyat performans ve veri odaklı akıllı telefon şirketi diye tanımlayacağımız Çinli Xiaomi, Mi 10T serisi ile karşımıza çıktı. Mi 10T Pro ve Mi 10T'nin detaylı çekim modları, 108 megapiksel kameraları, AdaptiveSync ekranları, Qualcomm Snapdragon 865 işlemcileri ve uzun ömürlü pilleri ile dikkat çekiyor. Daha önce Samsung S 20 Ultra bu alana yönelik ürünüyle dikkat çekmişti. Kamera yetenekleri, oyun, pil kapasitesi, işlemcilerin performansı dışında fiyata göre de akıllı telefonlar ayrışıyor. Mi 10T Pro, markanın ultra yüksek çözünürlüklü mirasını OIS ve 8K video desteği ile sürdürüyor. Mi 10T, etkileyici bir 64MP ana kameraya sahip. Hem Mi 10T Pro hem de Mi 10T, 13 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel makro kamera ile birlikte üçlü kamera kurulumuyla beklentileri karşılamaya çalışıyor. 20 megapiksellik ön kamera, selfie çekerken ya da görüntülü konuşurken en iyi şekilde görünmenizi sağlıyor.Akıllı telefonların en önemli özelliği alan derinliği efektini başarıyla yaratarak herkesi profesyonel fotoğrafçıya döndürmesi. Mi 10T Pro ve Mi 10T'de 6 bağımsız uzun pozlama modu, dinamik arka planı bulanıklaştırırken, sabit nesneye odaklanarak hareketli kalabalıktan ayırma ve dönen bir gökyüzü efekti oluşturan yıldız izleri gibi farklı özelliklere sahip sanatsal fotoğraflar çekebilmenize olanak tanıyor.Photo Clones özelliğiyle dört farklı pozunuzu tek bir fotoğrafa yerleştirebiliyorsunuz. Seri çekim özelliği ise kullanıcıların videoya da dönüştürülebilen bir zaman aralığı ile fotoğraflar oluşturma olanağı tanıyarak eğlenceyi bir üst seviyeye taşıyor. Üç yeni fotoğraf filtresi (Cyberpunk, Gold vibes ve Black ice) ruh halinizi fotoğraflarınıza aktarmaya yardımcı oluyor. Video Clones özelliği kendinizi iki farklı sahneyle tek bir videoda birleştirebilmenize olanak tanıyor. Dual Video ise cihazın hem ön hem arka kameradan aynı anda kayıt sağlıyor.EK özelliklere sahip 5 bin mAh (tip) pil, telefonunuzu tüm gün kesintisiz bir şekilde kullanabilmenizi sağlıyor. Mi 10T Pro ve Mi 10T, Xiaomi'nin en büyük amiral gemisi pillerinden birine sahip. MMT (Middle middle tab) teknolojisi, benzersiz yüksek hızlı 33W kablolu şarj işlemi ve cihazlarla birlikte gelen 33W şarj cihazı sayesinde şarj ihtiyacı hızla karşılanıyor. P3 renk gamı ve TrueColor ekranı son derece geniş bir aralıkta doğru renkler sunuyor. Reading Mode 3.0, gözlerinizi korumak için kağıt dokusunu simüle ederken, Sunlight Display 3.0 kontrastı otomatik olarak iyileştiriyor.AKILLI telefonların şarjları her zaman yeterli olmayabiliyor. Gün içinde yoğun video çekimi yapıp, sosyal medyada canlı yayınları izlediğinizde şarj bitiyor. İşte böyle anlarda telefonun şarjıyla uyumlu bir powerbank kullanmak gerekiyor. Swiss Charger SCC-30010 Powerbank, kesintisiz iletişim sağlıyor. 10 bin mAh kapasite ile geniş şarj kapasitesi sunan Swiss Charger SCC-30010 Powerbank, uzun ömürlü şarj edilebilir Lityum-Polimer bataryaya, 2.1A hızlı şarj özelliğine ve Type-C hızlı şarj girişi ile kısa sürede şarj olma özelliğine sahip. 5V/2A, 5V/1A şarj çıkışları, 5V/2A Type-C ve Micro USB şarj girişleri bulunan Swiss Charger SCC-30010 10000 mAh Powerbank'ın, şarj durumunu gösteren LED ekranı da var.AKILLI saatler ve bileklikler uzun süredir akıllı telefon firmalarının oyun alanına döndü. Akıllı saatler pandemi koşullarında sadece antrenman danışmanı değil, sağlık ölçümleri için de kullanılmaya başladı. Her yeni güncelleme ile kalp ritminden uyku kaydına hatta bulunduğumuz konumuna kadar pek çok bilgiyi ekrana taşımaya başladı. OPPO Watch'da her biri sesli koçluk desteğine sahip, fitness koşusu, yağ yakma koşusu, açık havada yürüyüş, açık havada bisiklete binme ve yüzme olmak üzere beş egzersiz modu bulunuyor. Fiziksel verilerinizi doğru bir şekilde izleyen akıllı saatte, 5 dakikalık egzersiz videoları da boş zamanlarınızı değerlendirmenizde size yardımcı oluyor. Dolayısıyla en yoğun zamanınızda bile saatinize yapacağınız birkaç dokunuşla formda kalabiliyorsunuz. Her zaman açık olan nabız izleme özelliği de hem egzersiz yaparken hem de dinlenirken sağlığınızı takip ediyor. İleri düzey uyku izleme özelliği de uyku durumunuzla ilgili kayıt tutuyor.100'ün üzerinde farklı spor seçeneğinin bulunduğu Google Fit de bu tabloya eklendiğinde OPPO Watch ideal bir fitness partnerine dönüşüyor. Fitness Eğitmeni Barış Okan Belovacıklı, şu tavsiyelerde bulunuyor: "Kendinize bir hedef kalori belirleyip günlük yürüyüşünüzü ya da koşunuzu, saatinizin belirlediğiniz hedefe doğru ilerleyen sayaç yardımıyla yapabilirsiniz."