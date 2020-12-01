SON DAKİKA HABERİ | 18 milyona yeni maaş geliyor! Emekli, memur, engelli, yaşlı aylığı zamlı maaşları ne kadar olacak?

YENİ YILDA KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?



EMEKLİYE EN AZ 1.999 TL: Son dakika emekli maaşı haberine göre; düşük emekli aylığı; esnafta bin 999 ya da 2 bin 6, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 367 veya 2 bin 374 lira olacak. Memur emeklilerinde taban aylık ise 2 bin 955 ya da 2 bin 964 liraya çıkacak.