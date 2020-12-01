SON DAKİKA HABERİ | 18 milyona yeni maaş geliyor! Emekli, memur, engelli, yaşlı aylığı zamlı maaşları ne kadar olacak?

Emekli ve memur zammı maaşlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 3 zam ve Temmuz-Aralık'ta TÜFE yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Son dakika bilgilerine göre; memur maaş katsayısındaki artış ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.
SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre yüzde 6, beklenti anketine göre yüzde 6.35 olabilecek.
Memurlar ve memur emeklilerine ise Merkez Bankası'nın tahminine göre yüzde 5, beklenti anketine göre yüzde 5.35 artış göründü.
YENİ YILDA KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?
EMEKLİYE EN AZ 1.999 TL: Son dakika emekli maaşı haberine göre; düşük emekli aylığı; esnafta bin 999 ya da 2 bin 6, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 367 veya 2 bin 374 lira olacak. Memur emeklilerinde taban aylık ise 2 bin 955 ya da 2 bin 964 liraya çıkacak.
MEMURA EN AZ 3.918 TL: Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 719 liradan 3 bin 905 ya da 3 bin 918 liraya çıkacak.
YAŞLIYA 749 TL: 65 yaş aylığı halen 711,50 lira seviyesinde bulunurken, 747,07 ya da 749,56 liraya çıkacak.
ENGELLİYE 598-897 TL: Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 567,97 liradan 596,36 veya 598,35 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 851,95 liradan 894,54 ya da 897,52 liraya yükselecek.
EVDE BAKIMA 1.627 TL: Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 544 lira tutarındaki aylık, bin 621 ya da bin 627 liraya ulaşacak.
DOKTORA 2.766 TL: Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 625 liradan 2 bin 757 ya da 2 bin 766 liraya, uzman olmayanlarda 2 bin 7 liradan 2 bin 108 veya 2 bin 115 liraya çıkacak.