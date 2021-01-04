Son dakika! 2021 yılı işçi, memur emekli maaş zamları belli oldu! SSK, Bağ-Kur yüzde 8,36 | Video

Son dakika haberleri... 2021 yılı SSK, Bağ-Kur işçi memeur mekli maaş zamları ne kadar oldu? 2021 yılı memur, işçi emeklisi emekli maaş zamları belli oldu! Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem, canlı yayında 2021 yılı memur, işçi emeklisi emekli maaş zamlarını değerlendirdi...