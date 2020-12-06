Vodafone’dan yeni yıl kampanyası

VODAFONE yeni yıla özel olarak kampanya düzenledi. Vodafone Online Mağaza müşterileri, yaptıkları her 120 TL'lik alışveriş için bir hediye çekilişi hakkı kazanıyor. Çekilişte 1 kişiye Hyundai i20 otomobil, 5 kişiye Xiaomi Redmi Note9 Pro akıllı telefon ve 50 kişiye Mi Band 5 akıllı bileklik hediye edilecek. Çekilişe katılmak için son tarih 10 Ocak 2021. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Dijital kanallarımızı kullanan aylık aktif müşteri sayımız 16.5 milyona, onların aylık etkileşimi 700 milyona ulaştı" dedi.