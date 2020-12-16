Son dakika haberleri - Emekliye ve memura ek 454 lira! İşte emekli ve memur 2021 Ocak zammıyla ilgili detaylar...

5 aylık yüzde 7.02 çıkan enflasyona göre, memurların Ocak artışı yüzde 6.02 çıkarken, Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak. Eş yardımı şu ana kadar gerçekleşen yüzde 6.02'lik orana göre 351,09 liradan 372,22 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 77,23 liradan 81,88 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,94 liraya yükselecek.