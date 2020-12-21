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Asgari ücrette son dakika: Karar için kritik aşama

Son dakika: görüşmelerinde kritik dönemece girildi. Önemli görüşme süreci başlıyor. İşçi, işveren ve Hükumet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2021 yılı için belirlenecek olan ve 1 yıl boyunca geçerli olacak asgari ücreti netleştirmek için üçüncü toplantısını yapacak. İşte tespit komisyonunun toplantısına ilişkin son dakika gelişmesi ve asgari ücrette değişecek olan rakamlar ve ödemelere ilişkin ayrıntılarİ

Giriş Tarihi: 21.12.2020 08:04 ABONE OL
Asgari ücrette son dakika: Karar için kritik aşama

Son dakika: Asgari ücret tespit komisyonu, toplantısını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) ev sahipliğinde gerçekleştirecek. Üçüncü toplantı, ilk iki toplantı gibi koronavirüs tedbirleri kapsamında yine online olarak gerçekleştirilecek. Türkiye İstatistik Kurumu temsilcilerinin, asgari ücret görüşmelerinde dikkate alınan "bir işçinin aylık gıda harcama tutarını" bu toplantıda sunması bekleniyor. İşte 2021 asgari ücretini belirleyecek tespit komisyonu toplantısına ilişkin kritik bilgiler ve karar aşamasına gelinirken yeni asgari ücret ile değişecek olan kalem ve ödemelere dair detaylar;

3 AYRI GRUPTA HESAPLAMA YAPILACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde edinilen bilgiye göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) önceki yıllardaki gibi üç ayrı grupta hesaplama yapacağı öğrenilirken bu hesaplamaları işçi, iş veren ve hükumet olmak üzere tüm gruplarla paylaşacağı belirtildi. Tespit toplantısında TÜİK verileri sağlandıktan sonraki süreç şöyle işleyecek;

İŞÇİ VE İŞVEREN KESİMİ HESAP ÜZERİNDEN RAKAM TELAFFUZ EDECEK

Ardından işçi ve işveren kesiminin de bu hesaplama üzerinden rakam telaffuz edeceği belirtiliyor. Toplantı öncesi sendikalardan da görüşler geliyor. Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, "Yüzde 21 olan gıda enflasyonu oranı temel alınmalı ve yüzde 14 olan TÜFE'ye göre en az yüzde 7 gıda enflasyon farkı ve ekonomik refah payı ilave edilerek asgari ücret artış oranı belirlenmeli" ifadelerini kullandı. Dolu; Kovid-19 salgınının yaşam şartlarını ağırlaştırdığını, iş ve gelir kayıplarına neden olduğunu ifade ederek, "Salgın sürecinin devam ettiği de göz önünde bulundurulmalı. İşçilere yapılan destek ödemeleri, asgari ücret seviyesine çıkartılmalı" diyerek taleplerini sıraladı.

BAŞKAN ERDOĞAN: ADIMLARI BİRLİKTE ATACAĞIZ

Başkan Erdoğan geçtiğmiz günlerde yaptığı açıklamada asgari ücret ile ilgili, "Görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerde bakanlığımız bu görüşmeleri işveren-işçi kesimiyle yürütecekler. Bizim de önümüze gelecek, adımları birlikte atacağız. Temennimiz isabetli, hayırlı bir karar olmasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

YENİ ASGARİ ÜCRET İLE HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?

Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle birlikte gerçekleşecek bazı değişiklikler şunlar:

Asgari ücretlinin maaşı

Asgari ücretlinin tazminatları

Asgari ücretlinin iş göremezlik ödenekleri

Tüm çalışanların asgari geçim indirimi

İşsizlik maaşı

Doğum, askerlik borçlanması

Bağ-Kur, isteğe bağlı, gündelikçi primleri

Genel Sağlık Sigortası primi

Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşından yararlanmak için gelir sınırı...

ASGARİ ÜCRET ŞU AN NE KADAR?

2020 Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.

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Asgari ücrette son dakika: Karar için kritik aşama
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