SON DAKİKA HABER: Yargıtay'dan bankadan kredi çekenlere müjde geldi!





Aile, reddi miras kararı çıkartarak icra takibini itiraz etti. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yolunu tutan banka avukatı bu kez iptalin kaldırılmasını talep etti. Davacı banka, davalıların babaları ile imzalanan İhtiyaç sözleşmesi doğrultusunda vefat eden borçlunun mirasçılarına muacceliyet ihtarnamesi tebliğ edildiğini, borcun tahsili için murisin yasal mirasçıları hakkında icra takibi başlatıldığını dile getirdi.