Son dakika haberi | O ülkelerden BİP'e büyük ilgi: Tüm rakiplerini geride bıraktı...

YURT DIŞINDAKİ YENİ KULLANICI SAYISI İSE 8 MİLYONA YAKLAŞTI

Toplamda 65 milyondan fazla indirilen BiP'in yurt dışındaki yeni kullanıcı sayısı ise 8 milyona yaklaştı. Son günlerde kullanıcılardan gelen yoğun talep ile birlikte BiP tüm dünya çapında uygulama marketlerinde "Ücretsiz En Popüler" ve "Trend Olanlar" kategorisinde hızla en üst sıralara tırmanmaya devam ediyor.

BiP, aralarında Bahreyn, Bangladeş, Katar, Pakistan, Suudi Arabistan ve Umman'ın bulunduğu ülkelerde Google Play Store'da en çok tercih edilen uygulama olarak bir numaraya yükseldi. Apple AppStore ve Huawei AppGallery'de de en çok tercih edilen uygulamalar arasında üst sıralara taşınan BiP hakkında kullanıcılardan olumlu yorumlar paylaşılıyor.