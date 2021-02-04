Son dakika | Esnaf ve sanatkarların kredi borçlarına erteleme! Resmi Gazete'de yayımlandı...

ERTELENEN KREDİLERE TAKİP İŞLEMİ YAPILMAYACAK



Kararın yayımı tarihinden itibaren ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.



Erteleme işlemi borcun mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermeyecek.



Banka bu Karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/taksil vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarım projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilecek. Bankanın, bu Karar bazında ertelenen kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını, Hazine ve Maliye Bakanlığınca bildirilen formatta iletmesini müteakiben, ödemeler Hazine ve Maliye Bakanlığınca, ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan Ödenekten karşılanacak.