Son dakika: Başkan Erdoğan müjdeyi vermişti! Reform paketinin detayları belli oldu





DAVA AÇMA SÜRESİ 30 GÜN

Vatandaş açısından çileye ve hak kayıplarına neden olan idari işlemlere karşı dava açılma süreci de yeniden ele alınıyor. Bakanlıklar, belediyeler başta olmak kamu kurum ve kuruluşlarının yaptıkları eylem ve işlemlere dava açmak isteyen vatandaş 60 gün beklemek zorunda kalıyor.