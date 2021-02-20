Dijital göçün kazananı BİP oldu! Dünyanın 192 ülkesine ulaştı...

Yenilenen ara yüzü ve sade gizlilik politikasıyla daha fazla tercih sebebi olan BiP son iki ayda ise 27 milyonu aşan yeni kullanıcı kazandı. Kullanım oranı hızla artan uygulama, Acil Durum Butonu, anlık mesajlaşmada tercüme gibi birçok özellik barındırıyor. BiP Türkiye'nin iletişim ve yaşam platformu olarak diğer iletişim uygulamalarının sunduğu servislerin daha kalitelisini kullanıcılarına sunarken, rakiplerinde bulunmayan pek çok farklı özelliğe de sahip. 10 kişiye kadar HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşme ve HD fotoğraf paylaşım imkanı BiP'in ilk göze çarpan farklı özelliği olarak öne çıkıyor.