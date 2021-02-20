Son dakika: 'Pes' dedirten market hilesi! Vatandaşlar şikayet yağdırdı

Son dakika haberi: Kurda yaşanan düşüşü etiket fiyatlarına yansıtmayan marketler şimdi de raf oyununa başladı. Rafta yazdığı fiyatlarla tüketiciye 'gelgel' yapan marketler, bunu kasaya yansıtmıyor. Öyle ki rafta 9 lira olarak belirtilen bir ürün kasada 13 lirayı bulabiliyor. Yine rafta 7.5 TL olarak belirtilen bir ürün fişe 8.25 TL olarak yansıyabiliyor. Aradaki farkı kasada ya da sonrasında evinde fark eden vatandaşlar, sorunu çözmek için market çalışanına durumu ilettiğinde ise "İndirim bir saat önce sona erdi", "Etiket hatalı, isterseniz almayın", "Fiyatı böyle yapabileceğimiz bir şey yok" şeklinde cevaplarla karşılaşıyor.