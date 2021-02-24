SON DAKİKA | Altın fiyatları yükselişe geçti! 24 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri günün her saati sorgulanmaya devam ediyor. Bugün 22 ayar bilezik fiyatı 377 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 360 liradan işlem görmektedir. Koronavirüs salgını süresi boyunca inişli çıkışlı grafiğe sahip olan sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken öte yandan küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 24 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel rakamlar ile son dakika gelişmeleri!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 24 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar şu şekilde;