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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları yükselişe geçti! 24 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

| yükselişe geçti! 24 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın üçüncü işlem gününde Kapalıçarşı’dan gelen canlı ile ilgili gelişmeleri takibi hız kesmeden sürüyor. Hem sabah saatlerinde hem de gün içerisinde güncel rakamlar önem kazanırken bilindiği üzere sarı metal, iyi bir yatırım aracı olarak kabul ediliyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı rakamlar ile son dakika gelişmeleri!

Giriş Tarihi: 24.2.2021 18:43 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları yükselişe geçti! 24 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri günün her saati sorgulanmaya devam ediyor. Bugün 22 ayar bilezik fiyatı 377 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 360 liradan işlem görmektedir. Koronavirüs salgını süresi boyunca inişli çıkışlı grafiğe sahip olan sarı metal alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken öte yandan küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip ettiği konuların başında geliyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 24 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel rakamlar ile son dakika gelişmeleri!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 24 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar şu şekilde;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 377,88

SATIŞ: 406,49

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.791,00

SATIŞ: 2.874,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.769,00

SATIŞ: 2.810,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.673,57

SATIŞ: 2.727,95

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.361,00

SATIŞ: 1.425,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 681,00

SATIŞ: 704,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 416,98

SATIŞ: 417,08

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SON DAKİKA | Altın fiyatları yükselişe geçti! 24 Şubat 2021 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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