İstanbul Havalimanı otoparkında mobil ödeme avantajı

Pandemi sürecinde otopark alanlarında yüzde 50 indirim yapılan İstanbul Havalimanı'nda, otoparklar için ek bir indirim kararı alındı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, otopark hizmetinde ödeme tipleri arasında "nakit ödeme", "otomatik ödeme" ile birlikte "mobil ödeme" seçeneğini de hayata geçirdi.

Bu kapsamda havalimanı otoparkında kısa süreli aboneliklerde 4 günlük indirimli fiyatı 145 liradan yüzde 50 indirimle 72,5 lira iken mobil ödeme ile bu fiyat 65,25 liraya kadar iniyor. Ayrıca yüzde 50 indirimle 120 lira olan 7 günlük aboneliğin ücreti de yine mobil ödemeyle birlikte yüzde 10'luk indirim avantajıyla birlikte 108 lira oluyor.

Öte yandan otopark ücretleri ve abonelikleri Mart 2021'de de yüzde 50 indirimli olarak uygulanmaya devam edecek.

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