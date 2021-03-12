Gazda bağımlılık yüzde 36 azalacak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Türkiye'nin 2021 yılı enerji raporunu yayınladı. Raporda gaz keşifleri ve yenilenebilir enerji alanında atılan adımlar ön plana çıktı. Rapora göre, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kurulu gücünün 2024'e kadar 21 bin megavat artarak yüzde 49 büyüyeceği öngörülüyor. Türkiye, enerji arz güvenliğini sağlamak amacıyla petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına hız verirken, Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğalgaz keşfi önemli bir kazanım olarak nitelendirildi. Bu sahada 2023'te üretimin başlaması durumunda Türkiye'nin doğalgaz ithalat bağımlılığının yüzde 36 azalabileceği hesaplandı.IEA Başkanı Fatih Birol, son 10 yılda Türkiye'nin enerji çeşitliliğinde kritik başarılara imza attığını belirterek, "Türkiye yenilenebilir enerjide Büyük bir başarı hikâyesi yazdı. Hidroelektrik, güneş, rüzgâr ve jeotermal alanında önemli adımlar atıldı. Yenilenebilir enerji yüzde 42'lik bir paya ulaştı. İlk nükleer santral yapım aşamasında" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar ise, "Karadeniz'de bulunan keşif doğalgazda bir rekordu. Türkiye'nin cari açığını azaltmak için bu ciddi bir konu. Aynı zamanda sanayimizi ve üretim sektörümüzü çok daha rekabetçi hale getirip enerji fiyatlarını da aşağı çekecek" diye konuştu.ENERJİ Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye'deki gelişimi anlamak için son 10 yılda yapılanlara bakmak gerektiğini belirterek, "Milli Enerji ve Maden Politikası ile birlikte Türkiye ikinci bir değişim yaşadı. Yenilenebilir enerji yüzde 11'den 44'e çıktı. Avrupa'da altıncı, dünyada 13'üncü pozisyona geldik" şeklinde konuştu.