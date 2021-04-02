Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı olumlu sonuç buldu. Şu anda yerlilerin yaptığı satış miktarı 11 milyar dolara dayandı. Bunun 8.5 milyar dolar sistem içinden 3 milyarı yastık altından satılmış. Merkez Bankası Başkanı'nı aradım, satış oldu mu diye sordum. Merkez Bankası bu dalgalanmada tek bir dolar satmadı" dedi.
Başkan Erdoğan'ın altın ve döviz çağrısı karşılık buldu ve yerli yatırımcı döviz sattı. Dövize yönelik talep azalıyor dolar 8 TL'nin altını zorluyor. Ters dolarizasyon sinyali mi? Yeni dünya düzeninde yeni ekonomi modeli nasıl olacak? Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut "Dolarizasyonun beli kırıldı"
İşte o açıklamalardan Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar:
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, bugün saat 15.30'da Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüşecek. Bu görüşme ne anlama geliyor?
Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Lütfi Elvan AB Büyükelçilerine videokonferans yoluyla ekonomik reformları ve ekonomideki yol haritasını anlatacak. Tabii ciddi anlamda Türkiye'ye ilgi var ciddi anlamda bir yatırım ilgisi var. Bu yatırım ilgisini de özellikle ülkelerden gelen talepler büyükelçiliklerde toplanıyor bu sorulara cevap verip Türkiye'nin gelecekle ilgili vizyonunu aktaracak Sayın Bakan.
VATANDAŞ 11 MİLYAR DOLAR DÖVİZ SATTI
Piyasanın nasıl bir mesaj aldığı aslında arkamdaki ekranda çok net dolar 8.02, bildiğiniz gibi bu sabah itibariyle 8'i de aşağı zorlamıştı ama son 15 gün içinde 8.48'i gördük daha sonra 8.40'ın üstünü bir kere daha gördük. Son birkaç yıla baktığımızda bunun üçüncü defa olduğunu yani üçüncü defa 8.40-8.50 arasında zorlandığını görüyoruz. Ama bu sabah itibariyle şunu net olarak söyleyebilirim ilk Merkez Bankası'ndaki görev değişikliğinden bu güne kadar yaklaşık 15 gün geçti bu 15 günlük süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu çağrı ile birlikte net bir rakam vereyim vatandaş 11 milyar dolar döviz sattı ve piyasa da TL'ye geçti. Bu çok önemli bir rakam.
NEDEN ÇOK ÖNEMLİ?
Çünkü baktığınız zaman vatandaşın dedolarizasyon sürecini başlatması bu süreçte dövizini satarak TL varlıklara geçmesi özellikle Türkiye'nin spekülatif odaklarla sıkıştırıldığı bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak bunu yapması aslında Türkiye'de nasıl bir milli bilinç olduğunu insanların nasıl gerektiği zaman müdahale edebildiğini çok net gösteriyor. Bu sağduyudan dolayı da bir vatandaş olarak mutlu olmakla birlikte Türk halkının bu şekilde hareket etmesinin de özellikle geçmişten aldığımız derslerle gelecekte çok daha ciddi önlemler alabileceğimizi hep birlikte gösteriyor.
"MERKEZ BANKASI 1 DOLAR BİLE SATMADI"
Sayın Merkez Bankası Başkanı'nı bir kere daha arayarak teyit ettim. Merkez Bankası 15 gün süre içinde 1 dolar dahi satmadı. Spekülasyonun başladığı gecenin hemen ertesi sabah söylemiştim. Olağanüstü bir toplantı yapılmayacak.
Dolar kuru psikolojik desteğin altına sarktı