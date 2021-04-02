Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut "Dolarizasyonun beli kırıldı"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, "Cumhurbaşkanımızın çağrısı olumlu sonuç buldu. Şu anda yerlilerin yaptığı satış miktarı 11 milyar dolara dayandı. Bunun 8.5 milyar dolar sistem içinden 3 milyarı yastık altından satılmış. Merkez Bankası Başkanı'nı aradım, satış oldu mu diye sordum. Merkez Bankası bu dalgalanmada tek bir dolar satmadı" dedi.