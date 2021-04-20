Son dakika... Emekliye zamlı ikramiye geliyor! Bu tarihlere dikkat...

Son dakika haberi... Emekli bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli zamlı bayram ikramiyesi heyecanı yaşıyor. Mayıs'ın ilk haftasında Ramazan Bayramı ikramiyesini alacak olan emekliler, artış müjdesinin detaylarını bekliyor. Bin liralık ikramiyeye enflasyon artışının nasıl yansıtılacağı merak edilirken, çok sayıda yeni emekli de bu imkandan ilk kez yararlanacak.