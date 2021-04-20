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Giriş Tarihi: 20.4.2021 09:08 Son Güncelleme: 20.4.2021 09:11

... Emekliye geliyor! Bu tarihlere dikkat...

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Son dakika... Emekliye zamlı ikramiye geliyor! Bu tarihlere dikkat...

Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri için gün sayıyor. Türkiye'deki 12.3 milyondan fazla ilk zamlı bayram ikramiyelerini Mayıs ayının ilk haftasında alacak. Öte yandan; Gelen haberine göre; yeni emekliler de zamlı emekli ikramiyelerinden faydalanacak. 30 Nisan’a kadar emekli aylığı başvurusu yapanlara 2 ikramiye ödenecek. İşte emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Emekli bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı. Milyonlarca emekli zamlı bayram ikramiyesi heyecanı yaşıyor. Mayıs'ın ilk haftasında Ramazan Bayramı ikramiyesini alacak olan emekliler, artış müjdesinin detaylarını bekliyor. Bin liralık ikramiyeye enflasyon artışının nasıl yansıtılacağı merak edilirken, çok sayıda yeni emekli de bu imkandan ilk kez yararlanacak.

BU TARİHLERE DİKKAT

Emekli olanlar, emeklilik tarihlerini izleyen dönemlerde verilecek ikramiyeleri alıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs'a denk geliyor. Bu kapsamda Ramazan Bayramı ikramiyesinden, Mayıs'ta emekli aylığı bağlananlar da yararlanacak.

Bunun için Nisan ayı sonuna kadar emeklilik başvurusu yapmak gerekiyor. Nisan'da emeklilik için başvuranlar, bu yıl 2 ikramiyeyi cebine koyabiliyor.

Kurban Bayramı ikramiyesi ise 20-23 Temmuz'a denk geliyor. Haziran ve Temmuz aylarında emekli aylığı bağlananlar da bu yıl 1 bayram ikramiyesi alacak. Emekli aylığı Temmuz'dan sonra bağlananlar ise gelecek yıl ikramiye alacak.

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Son dakika... Emekliye zamlı ikramiye geliyor! Bu tarihlere dikkat...
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