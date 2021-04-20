SON DAKİKA: Emekliye zamlı ikramiye geliyor! Emekli ikramiyesinde zam nasıl olacak? Kim ne kadar alacak?

Son dakika haberleri... Emekli ikramiyelerine zam geliyor! Emekli ikramiyesi zammı için 3 formül nedir? İkramiye zammı nasıl hesaplanacak, kim ne kadar alacak? Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem, canlı yayında; emekli ikarmiyesi zammı hakındaki tüm detayları anlattı...