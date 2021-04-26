Son dakika haberi... Vebitcoin skandallarına bir yenisi daha eklendi. Muğla merkezli kripto para borsası Vebitcoin internet sitesinden yayınladığı açıklamayla faaliyetlerini durdurduğunu açıklamış, ardından şirketin CEO'su İlker Baş gözaltına alınmıştı. Baş'ın daha önce yasa dışı bahis şebekesinin dört liderinden biri olduğu ortaya çıkmıştı.