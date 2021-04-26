Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Vebitcoin'de skandallar bitmiyor! Bir taşın altından daha HANIM AĞA çıktı!
Giriş Tarihi: 26.4.2021 09:07 Son Güncelleme: 26.4.2021 09:07

Son dakika | Vebitcoin'de skandallar bitmiyor! Bir taşın altından daha HANIM AĞA çıktı!

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Son dakika | Vebitcoin'de skandallar bitmiyor! Bir taşın altından daha HANIM AĞA çıktı!

Son dakika... Vebitcoin’de skandallar bitmiyor. Gözaltına alınan CEO ’ın eşi ’ın Eylül 2014’te sanal dolandırıcılığa karşı ‘Zenginler Kulübü’ kurduğu ortaya çıktı. İşte vebitcoin konusunda altından hanım ağa lakaplı eşinin çıktığı bir son dakika detayı daha

Son dakika haberi... Vebitcoin skandallarına bir yenisi daha eklendi. Muğla merkezli kripto para borsası Vebitcoin internet sitesinden yayınladığı açıklamayla faaliyetlerini durdurduğunu açıklamış, ardından şirketin CEO'su İlker Baş gözaltına alınmıştı. Baş'ın daha önce yasa dışı bahis şebekesinin dört liderinden biri olduğu ortaya çıkmıştı.

SON DAKİKA BİR DE KULÜP KURMUŞ!

Bu skandallara bir yenisi daha eklendi. İlker Baş'ın eşi 'hanım ağa' lakaplı Güliz Baş'ın Eylül 2014'te, sanal dolandırıcılığa karşı 'Zenginler Kulübü' kurduğu ortaya çıktı. Güliz Baş verdiği bir röportajda, sosyal medyadaki İddaa dolandırıcılığını önlemek amacıyla 'Zenginler Kulübü'nü kurduklarını belirtti.

Öte yandan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'nce gözaltına alınan şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B. (41), polisteki ifadesinde aylık gelirinin 1 milyon 500 bin lira civarında olduğunu söyledi. Ayrıca CEO İlker Baş ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

BİTCOİN VURGUNCUSUNUN KIZ KARDEŞI DE YAKALANDI

THODEX vurgunuyla ilgili aranan ve yurt dışına kaçtığı belirlenen Faruk Fatih Özer'in kız kardeşi Serap Özer gözaltına alındı. Soruşturmada gözaltı sayısı 69'a ulaştı.

Kamuoyunun gündemine oturan kripto para vurgunuyla ilgili yurt dışına kaçan Faruk Fatih Özer'in hakkında yakalama kararı çıkarılan kız kardeşi Serap Özer de İstanbul ve Kocaeli Emniyeti tarafından Kocaeli'de yakalandı.

Son dakika | Kabine toplantısı kritik gündemle gerçekleşiyor: 3 hafta tam kapanma! İşte il il masadaki yeni risk ve renk haritası

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Vebitcoin'de skandallar bitmiyor! Bir taşın altından daha HANIM AĞA çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA