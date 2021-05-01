TAİD’in yeni başkanı Bursalıoğlu oldu

AĞIR Ticari Araçlar Derneği'nin (TAİD) 15'inci Genel Kurul Toplantısı'nda yeni yönetim kurulu seçimi yapıldı. Genel kurulda Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu, TAİD'in yeni yönetim kurulu başkanı olarak seçildi. Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören ise başkan yardımcısı olarak dernekteki yeni görevine atandı. Yönetim Kurulu'na Mehmet Dinçer, Alper Kurt, Murat Kemal Tokatlı, Kıvanç Kızılkaya ve İffet Türken seçildi. Başkan Ömer Bursalıoğlu, Avrupa'da Türkiye ağır ticari araçlar pazarının önemini belirterek, "Bu araçlar, uzun yol taşımacılığı başta olmak üzere yurtiçi lojistiği, dağıtım, inşaat, maden, atık yönetimi ve daha pek çok alanda ülkenin yükünü taşıyor. TAİD olarak gerek karayolu taşımacılığında Türkiye'nin stratejik önemi, gerekse ülkenin gelişimine katkıda bulunan diğer projeler doğrultusunda sektörümüzün ekonomiye katkılarını daha iyi anlatmak üzere çalışacağız" dedi.