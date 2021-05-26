Son dakika: 1 Haziran'da kademeli normalleşme başlıyor! Esnaftan flaş talep...

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, 1 Haziran'da kapılarını açmayı öngördüklerini belirterek, "Bunun sinyallerini de alıyoruz. Ancak öncesinde bir genelge yayımlanmasını bekliyoruz. Çünkü olası bir açılma öncesinde hazırlığımız bir haftayı buluyor. Bizim değil bir hafta bir gün dahi kaybedecek gücümüz yok" dedi. Birçok restoran ve kafenin çalışanlarını izne gönderdiğini anlatan Bingöl, "Ayrıca bizim küçük tadilatlarımız, ürün siparişlerimiz de oluyor. Bunlar ise bir program dahilinde gerçekleşiyor. Sadece restoran sahipleri değil bizim tedarikçilerimiz de program yapabilmek için genelge bekliyor. Nasıl açılacağımıza dair bir hemen bir genelge yayımlanması gerekiyor. Biz son dakikacı değiliz" diye konuştu.