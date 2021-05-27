661 milyar liralık dev destek! Esnafa, çalışana, firmalara, emekliye...

NİÇİN RAHATSIZLAR?



*Türkiye pandemide hem ekonomi hem sağlık hem de lojistikte büyük başarı elde etti.

*Esnafından işçisine, holdinginden, hane halkına her kesime destek ulaştı, ulaşmaya devam ediyor

*Türkiye 408 milyar metreküp doğalgaz keşfi açıkladı.

*Aşı konusunda en hızlı hareket eden ülkelerin başında Türkiye geliyor.

* Turizm, ihracat, üretim, tedarik, büyüme her alanda pozitif ayrıştık

*Milli ekonomi, yurtdışı lobilerin para musluklarını kesti.

*2020'de pozitif büyüyen iki ülkeden birisi olduk

*2021 yılında da pozitif büyüme ile ayrışacağız

*Savunma sanayindeki dolayısıyla terörle mücadeledeki başarıyı hazmedemediler

NE OLSUN İSTEDİLER?



*Türkiye pandemiye yenik düşsün sırtı yere gelsin

*Ekonomi çöksün, IMF kapısına gidilsin

*Aşı gelmesin, gelse de vatandaşa ulaşmada sıkıntı yaşansın

*Paramız değer kaybetsin, sokaklar karışsın, erken seçim olsun

*Çarpıtılan rezerv rakamlarıyla vatandaşta kriz algısı oluşsun

*Destekler aksasın, vatandaşa ulaşmasın

*Kaos ortamı oluşturalım buradan iktidar devşirelim…