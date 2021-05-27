661 milyar liralık dev destek! Esnafa, çalışana, firmalara, emekliye...

Salgının başladığı Mart 2020 tarihinden bu yana hükümet toplumun hemen her kesiminin ihtiyaçlarını karşılamak için büyük gayret gösteriyor. İşçisinden işverenine, hane halkından, emeklisine, esnaftan KOBİ'ye hemen her kesim için önemli destek paketleri devreye sokuldu. Kimilerine ucuz kredi kanalları açılırken kimi kesimlere doğrudan hibe desteği ile nakit ödemeler yapıldı.
DESTEKLERİN BOYUTU 661 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI
Destekler ve alınan tedbirler hem işçiyi, hem işvereni hem de hane haklarını koruyacak şekilde dizayn edildi. Bu da çalışanları korurken işyerlerini de ayakta tuttu. Hane halklarının nakit ihtiyacı karşılanırken esnafın kayıpları bir nebze giderildi. Geldiğimiz noktada desteklerin mali boyutu 661 milyar liraya ulaştı. Çarpan etkisiyle bu rakamın iki katına çıktığını da söyleyebiliriz. Normalleşmeyle birlikte çok hızlı bir toparlanma olacağı da görülüyor. Nitekim Türkiye 2020'de pozitif büyüyen iki ülkeden birisi oldu. 2021'de de yine pozitif büyüme ile ayrışacağımız görülüyor. Dinamik iç pazar, sağlam üretim altyapımız ve yetişmiş eleman gücümüz bu toparlanmayı kolaylaştırıyor.
SALGINDAN İKTİDAR ARAYANLAR
Bütün bu süreç yaşanırken dışarıdan gelen saldırılar bir yana içeride de bir kaos ortamı oluşturarak iktidar devşirmek isteyenler oldu. Hala da yapılan destekleri yok sayıp vatandaşta bir karamsarlık oluşturarak buradan iktidar umut edenler var. Destekleri inkar edemedikleri nokta da rakamları çarpıtarak halkı aldatma yoluna gittiler. Ancak neyi saklamaya çalışırlarsa çalışsınlar rakamlar ve gerçekler onları yalanlamaya devam ediyor. Gelin şu son 1,5 yıllık süreçte neler oldu özetle bakalım.
NİÇİN RAHATSIZLAR?
*Türkiye pandemide hem ekonomi hem sağlık hem de lojistikte büyük başarı elde etti.
*Esnafından işçisine, holdinginden, hane halkına her kesime destek ulaştı, ulaşmaya devam ediyor
*Türkiye 408 milyar metreküp doğalgaz keşfi açıkladı.
*Aşı konusunda en hızlı hareket eden ülkelerin başında Türkiye geliyor.
* Turizm, ihracat, üretim, tedarik, büyüme her alanda pozitif ayrıştık
*Milli ekonomi, yurtdışı lobilerin para musluklarını kesti.
*2020'de pozitif büyüyen iki ülkeden birisi olduk
*2021 yılında da pozitif büyüme ile ayrışacağız
*Savunma sanayindeki dolayısıyla terörle mücadeledeki başarıyı hazmedemediler
NE OLSUN İSTEDİLER?
*Türkiye pandemiye yenik düşsün sırtı yere gelsin
*Ekonomi çöksün, IMF kapısına gidilsin
*Aşı gelmesin, gelse de vatandaşa ulaşmada sıkıntı yaşansın
*Paramız değer kaybetsin, sokaklar karışsın, erken seçim olsun
*Çarpıtılan rezerv rakamlarıyla vatandaşta kriz algısı oluşsun
*Destekler aksasın, vatandaşa ulaşmasın
*Kaos ortamı oluşturalım buradan iktidar devşirelim…
PEKİ NE OLDU?
Türkiye içerde dışarda bütün bu saldırılara rağmen iktisadi faaliyetini hız kesmeden devam ettirdi ve her kesime ulaşan desteklerle ekonominin her bir çarkını ayakta tuttu. İşte vatandaşı aldatmaya çalışanlara cevap olan rakamlar…
EMEKLİYE:
*En düşük emekli maaşı 1.500 TL'ye çıkartıldı
*Maaş artışından 645 bin emekli yararlandı
*Emekli ikramiyelerine zam yapıldı 1.100 TL oldu
ÇİFTÇİYE :
*Çiftçilerin ürünlerinin alım fiyatları açıklandı TMO devreye girdi
*Kuraklıktan zarar görenlerin banka ve kooperatif borçları ertelendi
*Hal yasası ile ürünlerin değer bulması için çalışmalar başladı
ESNAFA :
*848 bin esnafa uygun şartlarda kredi açıldı
*1.2 milyon esnafa 4.4 milyar liralık ciro, kira desteği verildi.
*1.3 milyon esnafa 4.6 milyar liralık hibe desteği başlatıldı
*219 milyar liralık vergi ve prim ödemeleri ertelendi.
SOSYAL DESTEK :
*800 bin vatandaşa 6 ay ödemesiz nakit desteği kredisi verildi
*7 milyon haneye sosyal destek ödemeleri yapıldı
*Tüm sosyal ödemelerin toplamı 181 milyar lirayı buldu
ÇALIŞANLARA :
*3,7 milyon çalışana kısa çalışma ödeneği verildi
*1 milyon vatandaş işsizlik ödeneği aldı
*2,8 milyon çalışana nakdi ücret desteği verildi
*Fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı
*Çalışana ödemeler 67,5 milyar liraya ulaştı
FİRMALARA :
*400 bin firmaya uygun şartlarda kredi kullandırıldı
*Nakit desteği kredilerinin toplamı 315 milyar lirayı buldu
*Vergi ve prim ödemeleri ertelendi
*Birçok sektörde KDV oranları düşürüldü
*KÇÖ ile işyerleri ayakta tutuldu
*Toplam 26 milyar liralık vergi 4 milyar liralık primden vazgeçildi
*Nefes kredisi çalışmaları başlatıldı