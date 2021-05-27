661 milyar liralık dev destek! Esnafa, çalışana, firmalara, emekliye...

Türkiye geçtiğimiz Mart ayından bu yana toplumun her kesimine destek paketi sağladı. Türkiye, pandemiden en az zarar gören ülkeler arasına girerken içeride kaostan iktidar devşirmek isteyenler ise algı peşine düştü. Destekleri yok saymaya çalışanları ise rakamlar yalanladı...