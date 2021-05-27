Video Haber 661 milyar liralık dev destek! Esnafa, çalışana, firmalara, emekliye...

661 milyar liralık dev destek! Esnafa, çalışana, firmalara, emekliye...

661 milyar liralık dev destek! Esnafa, çalışana, firmalara, emekliye...
27.05.2021 | 14:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında yakalama kararı 01:38
SON DAKİKA: Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında yakalama kararı 27.05.2021 | 15:04
661 milyar liralık dev destek! Esnafa, çalışana, firmalara, emekliye... 12:28
661 milyar liralık dev destek! Esnafa, çalışana, firmalara, emekliye... 27.05.2021 | 14:32
Mehmet Barlas | Kaset komplolarına en meraklı örgüt olan FETÖ, Baykal’ı böyle devirmemiş miydi? 02:15
Mehmet Barlas | Kaset komplolarına en meraklı örgüt olan FETÖ, Baykal’ı böyle devirmemiş miydi? 27.05.2021 | 14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye HDP'li bakan tepkisi 'Karakter ve cibiliyet meselesi' 03:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye HDP'li bakan tepkisi 'Karakter ve cibiliyet meselesi' 27.05.2021 | 13:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan petrol müjdesi Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik 03:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan petrol müjdesi "Sadece son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik" 27.05.2021 | 13:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeni Anayasa' açıklaması Milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız 12:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yeni Anayasa' açıklaması "Milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız" 27.05.2021 | 13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda flaş açıklamalar 36:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda flaş açıklamalar 27.05.2021 | 13:08
Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 27 Mayıs 1960 Darbesi Uluslararası Konferansı'nda önemli açıklamalar 10:21
Son dakika: İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan 27 Mayıs 1960 Darbesi Uluslararası Konferansı'nda önemli açıklamalar 27.05.2021 | 11:44
SON DAKİKA: 1 Haziran'dan sonra ne olacak? Tam açılma olacak mı? Kademeli normalleşme ne zaman bitecek? 02:56
SON DAKİKA: 1 Haziran'dan sonra ne olacak? Tam açılma olacak mı? Kademeli normalleşme ne zaman bitecek? 27.05.2021 | 10:44
Nijerya'da tekne alabora oldu! | Video 00:47
Nijerya'da tekne alabora oldu! | Video 27.05.2021 | 02:09
HDP'li Pervin Buldan'dan Millet İttifakı'na çağrı: Yeniden bir araya gelmeliyiz | Video 00:38
HDP'li Pervin Buldan'dan Millet İttifakı'na çağrı: Yeniden bir araya gelmeliyiz | Video 26.05.2021 | 23:48
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri: Sadece bugün değil, her zaman hedef Türkiye'ydi | Video 02:47
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri: Sadece bugün değil, her zaman hedef Türkiye'ydi | Video 26.05.2021 | 22:12
Sağlık Bakanlığı verileri paylaştı! Uygulanan toplam koronavirüs aşısı miktarı 28 milyon 387 bin 402'ye ulaştı | Video 02:43
Sağlık Bakanlığı verileri paylaştı! Uygulanan toplam koronavirüs aşısı miktarı 28 milyon 387 bin 402'ye ulaştı | Video 26.05.2021 | 20:26
SON DAKİKA! Koronavirüs tablosu 26 Mayıs açıklandı! | Video 02:23
SON DAKİKA! Koronavirüs tablosu 26 Mayıs açıklandı! | Video 26.05.2021 | 20:17
SON DAKİKA: Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: 50 yaş üstüne aşılamada tarih belli oldu | Video 05:39
SON DAKİKA: Bilim Kurulu toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar: 50 yaş üstüne aşılamada tarih belli oldu | Video 26.05.2021 | 19:40
SON DAKİKA HABERİ:Başkan Erdoğan'dan Biden açıklaması! Yeni dönemin habercisi olacak | Video 12:52
SON DAKİKA HABERİ:Başkan Erdoğan'dan Biden açıklaması! Yeni dönemin habercisi olacak | Video 26.05.2021 | 19:32
SON DAKİKA HABERİ: ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video 01:24
SON DAKİKA HABERİ: ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var | Video 26.05.2021 | 18:59
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'organize suç örgütü' tartışmaları hakkında flaş açıklama 23:08
SON DAKİKA: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'organize suç örgütü' tartışmaları hakkında flaş açıklama 26.05.2021 | 17:29
Dilek Güngör | Borsada sürü psikolojisi... 03:31
Dilek Güngör | Borsada sürü psikolojisi... 26.05.2021 | 15:04
Van’da teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 00:24
Van’da teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 26.05.2021 | 14:58

Türkiye geçtiğimiz Mart ayından bu yana toplumun her kesimine destek paketi sağladı. Türkiye, pandemiden en az zarar gören ülkeler arasına girerken içeride kaostan iktidar devşirmek isteyenler ise algı peşine düştü. Destekleri yok saymaya çalışanları ise rakamlar yalanladı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA