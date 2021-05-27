661 milyar liralık dev destek! Esnafa, çalışana, firmalara, emekliye...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:38
SON DAKİKA: Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında yakalama kararı 27.05.2021 | 15:04
12:28
661 milyar liralık dev destek! Esnafa, çalışana, firmalara, emekliye... 27.05.2021 | 14:32
02:15
03:47
03:59
12:12
36:39
10:21
02:56
00:47
Nijerya'da tekne alabora oldu! | Video 27.05.2021 | 02:09
00:38
02:47
02:43
02:23
SON DAKİKA! Koronavirüs tablosu 26 Mayıs açıklandı! | Video 26.05.2021 | 20:17
05:39
12:52
01:24
23:08
03:31
Dilek Güngör | Borsada sürü psikolojisi... 26.05.2021 | 15:04
00:24
Van’da teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi | Video 26.05.2021 | 14:58
Türkiye geçtiğimiz Mart ayından bu yana toplumun her kesimine destek paketi sağladı. Türkiye, pandemiden en az zarar gören ülkeler arasına girerken içeride kaostan iktidar devşirmek isteyenler ise algı peşine düştü. Destekleri yok saymaya çalışanları ise rakamlar yalanladı...