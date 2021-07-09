BDDK'dan önemli adım: Yüz binlere kredi kolaylığı! İşte madde madde yeni düzenleme

ZOMBİ ŞİRKETLER TEMİZLENECEK

BANKALARIN uygun kredi tahsis, izleme, rehabilitasyon ve sorunlu alacak çözümleme süreç ve politikalarını oluşturan ilgili yönetmelikler ve rehberler, yaşama şansı olan şirketlerin finansal ve/veya operasyonel yeniden yapılandırma yoluyla yaşatıldığı ancak zombi şirketler olarak tanımlanabilecek borç ödeme kapasitesi çok zayıf olan ya da hiç olmayan borçlulardan olan alacakların banka bilançolarından etkin şekilde temizlendiği proaktif bir yapının oluşturulması için hazırlandı.