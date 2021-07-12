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Haberler Ekonomi Haberleri Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı’dan güncel-canlı 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları
Giriş Tarihi: 12.7.2021 07:53 Son Güncelleme: 12.7.2021 07:54

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı’dan güncel-canlı 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı’dan güncel-canlı 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Bilindiği üzere bir süredir altın fiyatları hareketli grafik içerisinde bulunuyor. Geçtiğimiz haftanın son günlerine doğru yükseliş eğilimine geçen altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı. Altının gram fiyatı 502 lira civarından işlem görüyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştirenler ise altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda; 12 Temmuz bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika hareketliliği…

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusu altın fiyatları üzerinde yoğunlaşan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere uzun bir süredir altın fiyatları hareketli bir grafik içerisinde bulunuyor. Son olarak altının gram fiyatı yeni haftaya ufak çaplı bir düşüşle başladı. Bu noktada düğün sezonunda bulunmamız nedeniyle gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları gündemden düşmüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte güncel ve canlı altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 453,31

SATIŞ: 484,84

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ATA ALTIN

ALIŞ: 3.298,00

SATIŞ: 3.370,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.333,00

SATIŞ: 3.383,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.216,81

SATIŞ: 3.280,15

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.628,00

SATIŞ: 1.657,00

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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 814,00

SATIŞ: 828,00

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GRAM ALTIN

ALIŞ: 502,35

SATIŞ: 502,46

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Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı’dan güncel-canlı 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları
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