Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı’dan güncel-canlı 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, yarım ve çeyrek altın fiyatları

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusu altın fiyatları üzerinde yoğunlaşan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere uzun bir süredir altın fiyatları hareketli bir grafik içerisinde bulunuyor. Son olarak altının gram fiyatı yeni haftaya ufak çaplı bir düşüşle başladı. Bu noktada düğün sezonunda bulunmamız nedeniyle gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları gündemden düşmüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte güncel ve canlı altın fiyatları