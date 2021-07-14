Turizme 11 milyarlık bayram dopingi





SAHİLE KIYISI OLAN HER YER DOLDU

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, 1 Temmuz'dan itibaren yazlık ve villalara çok yoğun bir talebin oluştuğunu belirterek, "Bu talep özellikle bayramda katlandı. Şu anda yazlıklarda yer bulmak neredeyse imkânsız. Şimdiye kadar hiç görülmemiş bir talep oluştu. Ege'den Akdeniz'e sahile kıyısı olan her yerde yazlık ve villalar doldu" dedi. Yazlıklarda fiyatların günlük 1.000 TL'den başladığını anlatan Akdoğan, "Bu fiyat günlükte 20 bin TL hatta daha da üstüne çıkabiliyor" diye konuştu.