Bu yurt bizim yurdumuz sahip çıkmalıyız

Türkiye'nin demokrasi tarihinde kara bir leke olarak kalan 15 Temmuz hain darbe girişiminin
üzerinden geçen 5 yılda iş dünyası yatırım yapmaya, istihdama ve üretime devam etti. "Allah o günleri bir daha bizlere göstermesin" diyen Sanko Holding
Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, şunları söyledi: "Üzerinden yıllar geçse de gerçekten çok çok üzücü bir süreçti. Milli iradenin devreye girmesiyle büyük tehlike bertaraf edildi. Ülke olarak ayağa kalktık ve hainlere geçit vermedik. Demokrasi daha köklü bir şekilde ülkeye yerleşti. Olması gereken de buydu. Sonuçta bu yurt bizim yurdumuz, bu ülke bizim ülkemiz. Başka gidecek bir ülke yok." Hain darbe girişiminin halkın iradesiyle başarısızlığa uğramış olmasının önemine vurgu yapan Abdülkadir Konukoğlu, "Suriyeli mültecilerin hayatlarını hepimiz görüyoruz. Bu yüzyılda büyük trajediler ve insanlık dramı yaşanıyor. Demokrasiye sahip çıkarak güzel ülkemizde yaşamayı garanti altına aldık. Bundan daha büyük bir başarı olamaz. Demokrasi kalıcı hale geldi" diye konuştu. "Kim ne derse desin ülkemizden daha güzel, yaşanılası bir ülke yok" diyen Konukoğlu, şöyle devam etti: "Türkiye bana göre dünyadaki en güzel ülkelerden biri. Adeta cennet bir vatanda yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilmek lazım. Kendi ülkemizde kendi topraklarımızda yaşamanın büyük bir ayrıcalık ve nimet olduğunu düşünüyorum." İş dünyasının da bu süreçte iyi bir sınav verdiğini dile getiren Konukoğlu, "Biz Sanko olarak yatırımdan ve üretimden vazgeçmedik. Her yıl ne yatırım yapmamız gerekiyorsa hiç tereddüt etmeden yatırım yaptık. Bundan sonrası için de hedefimiz yatırım yaparak yola devam etmek" dedi.