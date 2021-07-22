Dünya Türkiye'nin MİUS ve GÖKSUNGUR'unu konuşacak! Selçuk Bayraktar: Konsept değişiyor

Türk İHA-SİHA'ları, son yıllarda özellikle Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ bölgesinde savaşların seyrini değiştirmesi dolayısıyla dünyada 'Oyun değiştirici' tanımlanarak gazetelerde sıklıkla kendine yer buldu. Bununla beraber Türkiye, 'Milli Teknoloji Hamlesi' doğrultusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Son dönemde BAYKAR'ın duyurduğu MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) ile birlikte TUSAŞ'ın üreteceği ses hızını aşabilecek GÖKSUNGUR, Türkiye'nin Gök Vatan'da yer alacak yeni nesil insansız hava araçları olarak dikkat çekiyor.
BAŞKAN ERDOĞAN: HEDEFİMİZ TÜRKİYE'Yİ TEKNOLOJİ ÜSSÜ HALİNE GETİRMEKTİR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Amacımız ülkemizi Milli Teknoloji Hamlesi hedefimiz doğrultusunda dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir.
Başkan Erdoğan'ın başlattığı ve her fırsatta vurguladığı 'Milli Teknoloji Hamlesi', ulaştırmadan otomotiv sanayine, enerjiden uzay araştırmalarına, sağlık sektöründen savunma sanayine kadar hemen hemen her alanda meyvelerini veriyor.
MİUS VE GÖKSUNGUR GÖK VATAN'A DAMGA VURACAK
Türkiye'nin savunma sanayii, son yıllarda yaptığı atakla ithal eden konundan artık NATO ülkelerine ihracat yapar konuma yükseldi. Terörle mücadelede, Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da Türk İHA-SİHA'larının gösterdikleri üstün başarılar, TUSAŞ'ın üreteceği GÖKSUNGUR ve BAYKAR'ın duyurduğu MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) ile birlikte sürecek.
'MİUS' PROJESİ NEDİR?
Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS), Türk savunma sanayinin önemli firması Baykar tarafından duyurulan ve tasarım aşamasında olan TURBOFAN motorlu insansız savaş uçağı projesidir. Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, MİUS projesinde hedefin ilk prototip uçuşunun Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında gerçekleştirmek olduğunu açıkladı.
BAYKAR 'İLK KEZ' DİYEREK DUYURDU
BAYKAR Savunma, 17 Temmuz'da, içinde Muharip İnsansız Uçak Sistemi'ne (MİUS) ilişkin bazı ipuçlarının bulunduğu heyecanlandıran bir paylaşım yapmış, "Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz'u bekleyin" ifadeleri dikkat çekmişti.
BAYKAR Savunma, sosyal medya hesabından 20 Temmuz'da Kurban Bayramı mesajıyla birlikte MİUS'in görsellerini 'İLK KEZ' notuyla paylaştı. BAYKAR Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, MİUS'in 12 yıllık bir hayal olduğunu vurgulayarak projeyi şu sözlerle anlattı:
"HAVA SAVAŞLARINDA KONSEPT DEĞİŞECEK"
'Akıncı'nin seri üretime geçip olgunlaşmasıyla birlikte son dönemde çalışmalarımız MİUS'a odaklandı. Halihazırda bu çalışmayı yürüten birkaç ülke var. İnsansız savaş uçaklarımızın aynı SİHA'larımızda olduğu gibi hava muharibi konseptini değiştireceği, gelecekte 5. nesil savaş uçaklarının yerini alacağı öngörülüyor. MİUS projemizde aynen Bayraktar TB3'te olduğu gibi tümüyle özkaynaklarımızla yürütüyoruz.'
Selçuk Bayraktar'dan MİUS açıklaması "Hedefimiz 2023'te ilk uçuşu gerçekleştirmek" | Video
MİUS MAVİ VATAN'DA DA GÖREV ALACAK
Bayraktar TB3, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS), Mavi Vatan'ın güvenliği için TCG Anadolu'da birlikte görev yapacağı açıklandı. Baykar Savunma sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "BayraktarTB3 ve MİUS, Mavi Vatan'ın güvenliği için TCG ANADOLU'da birlikte görev yapacak" denildi.
Bu açıklama ile birlikte MİUS'un TCG Anadolu sınıfındaki gemilerden iniş ve kalkış yapabilecek donanımda olacağı ortaya çıkmış oldu.
MUHARİP İNSANSIZ UÇAK SİSTEMİ (MİUS) TSK'NIN VURUCU GÜCÜ OLACAK
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevcut muharip gücünün büyük çoğunluğu F-16'lardan oluşuyor. MİUS'in geliştirilmesi sonrası F-16 gibi insanlı savaş uçaklarının yavaş yavaş yerini alması ve Türkiye'nin yeni nesil muharip uçak teknolojisi ile birlikte dünyada öncü olması bekleniyor.
MİUS hangi amaçla kullanılacak?
-Statejik taarruz
-Yakın hava desteği
-Düşman hava savunmasının bastırılması ve imha edilmesi
-Füze taarruzu
MİUS HANGİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLACAK?
- TCG Anadolu sınıfındaki gemilerde iniş kalkış yapabilecek
- Havada kalış süresi 5 saat olarak planlandı
- Havadan havaya, havadan yere akıllı füzeleri kullanabilecek
- Seyir hızı saatte 900 km'yi bulması bekleniyor
- 1.5 tona yakın mühimmat ve faydalı yük taşıyabilecek
GÖKSUNGUR JET MOTORLU ÜRETİLECEK: SES HIZINI AŞACAK
Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel KOTİL, AKSUNGUR İnsansız Hava Aracından sonra üretilecek GÖKSUNGUR'u duyurmuştu. Bununla beraber GÖKSUNGUR'un, diğer İHA'lardan farklı olarak, jet motorlu üretilerek süpersonik hıza sahip olacağı belirtilmişti.
GÖKSUNGUR'un bu özellikleri çok konuşulacak:
-Saatte 1600 km hıza ulaşması öngörülüyor (Ses hızı yaklaşık 1236 km/saat)
-F-16 ve F-4 savaş uçaklarında kullanılan Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerini kullanabilecek
-Kendini F-16 savaş uçağı gibi gösterip radarları aldatabilecek
- Milli Muharip Uçak ile birlikte koordineli kullanılabilecek
AKSUNGUR'UN ARDINDAN SIRA GÖKSUNGUR'A GELECEK
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil yaptığı acıkmada, AKSUNGUR'dan sonra GÖKSUNGUR projesine başlanacağını ifade ederek, "AKSUNGUR'u kendi imkanlarımızla geliştirdik ve 18 ayda ilk uçuşunu gerçekleştirdi. AKSUNGUR'un bir sonrası (GÖKSUNGUR) süpersonik olacak inşallah" diye konuştu.