Dünya Türkiye'nin MİUS ve GÖKSUNGUR'unu konuşacak! Selçuk Bayraktar: Konsept değişiyor

MİUS MAVİ VATAN'DA DA GÖREV ALACAK

Bayraktar TB3, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS), Mavi Vatan'ın güvenliği için TCG Anadolu'da birlikte görev yapacağı açıklandı. Baykar Savunma sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "BayraktarTB3 ve MİUS, Mavi Vatan'ın güvenliği için TCG ANADOLU'da birlikte görev yapacak" denildi.

Bu açıklama ile birlikte MİUS'un TCG Anadolu sınıfındaki gemilerden iniş ve kalkış yapabilecek donanımda olacağı ortaya çıkmış oldu.