Türkiye’nin ilk, dünyanın en büyük ikinci hibrit enerji santrali

Cengiz Holding, Bingöl'de Murat Nehri üzerinde bulunan Aşağı Kaleköy Barajı ve hidroelektrik santralinin kuyruk suyu bölgesine, 200.000 panelden oluşan bir güneş enerji santrali kurdu. Türkiye'nin ilk ve en büyük, dünyanın 2'nci büyük hibrit enerji santralinin kurulu gücü 590 megavata ulaştı.



Türkiye'de dev projelere imza atan Cengiz Holding, Bingöl'de geçtiğimiz yıl elektrik üretimine başlayan ve 510 megavat kurulu gücü bulunan Aşağı Kaleköy Barajı ve hidroelektrik santrali (HES) projesine 80 megavatlık güneş enerji santralini (GES) de ekledi. Türkiye'nin ilk hibrit enerji santrali olan ve 6 ay gibi rekor sürede bitirilerek kabul işlemleri tamamlanan proje, elektrik üretimine başladı. Cengiz Holding ve Özaltın Holding iş birliğiyle gerçekleştirilen proje, tamamen Türk mühendisler tarafından yapılırken HES ve GES'in toplam kurulu gücü 590 megavata ulaştı.



400 BİN HANENİN ENERJİ İHTİYACINI KARŞILAYABİLİR



Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, 44 bin kolon profili ve 1 milyon metrenin üzerinde kablonun kullanıldığı güneş enerji santralinin, aynı zamanda Türkiye'nin ilk ve dünyanın en büyük ikinci hibrit santrali olduğunu söyledi. Bu büyüklükteki bir projenin ülke ekonomisine kazandırılmasından büyük gurur duyduklarını ifade eden Cengiz, "Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yenilenebilir ve çevreci enerji kaynakları; yeni yatırım planları arasında önceliği almaya başladı. Biz de grup olarak önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarına yoğunlaşacağız. Kısa dönemde hibrit enerji santralleri sayımızı artırmak istiyoruz" diye konuştu. Faaliyete geçen güneş enerji santralinin 1 milyon metrekarelik arazi üzerine kurulduğunu dile getiren Cengiz, şöyle devam etti: "Bingöl'de enerji yatırımlarına 2011 yılında; Aşağı Kaleköy Barajı ve HES Projesi'ne ise 2016'da başladık. Yaklaşık 3,5 yılda bu yatırımı tamamlayarak ülke ekonomisine kazandırdık. Bu proje, 500 megavat kurulu gücüyle Türkiye'nin özel sektör tarafından yapılan 6'ncı büyük barajı. Eklediğimiz 80 megavatlık güneş enerji santraliyle buradan 400.000 hanenin yıllık tüketimini karşılayabilecek elektriği üreteceğiz."



TOPLUMSAL FAYDAYA ODAKLANDI



Baraj ve HES inşasının başladığı 2016 yılından bu yana yarattığı istihdama ek olarak bölgede yaşayan nüfusun ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduran projenin yapım süresi boyunca toplumsal faydaya da odaklanıldı. Bu kapsamda bölgede başta okul, yurt, cami olmak üzere birçok sosyal sorumluk projesine imza atıldı.