Son dakika haberi | 1.4 milyon işletmeye asgari ücret desteği: Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika haberi: Sektör ayrımı yapılmaksızın, çalışanlar için ödenecek sigorta priminden düşülerek günlük 2.50 lira, aylık 75 lira asgari ücret desteği sağlanacak. Uygulamayla 1.4 milyon işletmeye 6.2 milyar lira destek verilecek. Destekten 9.3 milyon sigortalının faydalanacağı öngörülürken, tüm işyerlerini kapsayacak destek için başvuruya gerek olmayacak.