‘Stationwagon’ araçlar hafif ticarilere yenildi

Türkıye'de 80'li yıllarda oldukça popüler olan stationwagon (SW) otomobillere ilgi giderek azalıyor. Geniş bagaj hacmi nedeniyle bir dönem küçük esnafın tercih ettiği, özellikle Anadolu
'da kullanım alanı bulan stationwagonlar hafif ticari araçlara yenildi. Hatta Renault 12
'nin stationwagon modeli 'dağ keçisi' olarak efsane olmuştu. SW modeller Avrupa
'da ise popülerliğini koruyor. Birçok ülkede SUV araçlara alternatif olarak görülüyor.
SPOR OTODAN AZ SATTI
Otomotiv Distribütörleri Derneği
verilerine göre SW'lerin pazar payı 2020 sonu itibariyle yüzde 0.8'e geriledi. Kan kaybı 2021'de de sürdü. Yılın ilk yedi ayında bu oran yüzde 0.4'e geriledi. Bu dönemde satışlar yüzde 51.7 azalarak 2 bin 810 adetten bin 358 adete düştü. Hatta MPV
ve spor araçlardan bile daha az satıldı. Yedi ayda 2 bin 543 adet spor otomobil, bin 427 adet MPV araç satışı gerçekleşti. 2021 Ocak-Temmuz aylarında en çok tercih edilen kasa tipi yüzde 41.0 ile sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri yüzde 34.5 ile SUV araçlar ve yüzde 22.4 ile hatchback
araçlar izledi. 2020 sonunda sedan otomobillerin pazar payı yüzde 44.0, SUV araçların yüzde 29.8, hatchback araçların ise yüzde 23.2 seviyesindeydi. Bu sonuçlara göre yedi aylık dönemde sedan araçlar 3 puan kayıp yaşarken, SUV araçların payı 4.7 puan yükseldi.