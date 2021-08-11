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Giriş Tarihi: 11.8.2021 09:22 Son Güncelleme: 11.8.2021 09:47

Toplu sözleşme görüşmelerinden son dakika haberi: Memur ve memur emeklisi zammı için kritik gün...

SABAH İNTERNET
Toplu sözleşme görüşmelerinden son dakika haberi: Memur ve memur emeklisi zammı için kritik gün...

Son dakika haberi: Memur ve memur emeklisinin 2022 - 2023 yılı zam oranlarının belirleneceği toplantı için kritik gün yarın. Kamu İşveren Heyeti 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında ilk zam teklifini sunacak. Peki toplantı öncesi öne çıkan talepler neler? Memur zammı ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 6 milyonu aşkın kişinin yeni zam oranlarının belirleneceği toplantı yarın yapılacak ve kamu heyeti tarafından ilk zam teklifi sunulacak. İlerleyen toplantılarda pazarlık bu teklif üzerinden yapılacak.

BAKAN BİLGİN'DEN TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız" demişti.

Memur sendikaları öncelikle 600 TL seyyanen zam talebinde bulundular. Ardından 2022 için yüzde 21 zam isterlerken 2023 yılı için ise yüzde 17 zam talebini ilettiler. Sendikaların maaşlarla ilgili bu genel taleplerinin dışında tüm alt hizmet kollarıyla ilgili ayrı ayrı da sosyal ve mali haklarla ilgili talepler konuşulmaya başlanmıştı.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

* 600 TL seyyanen zam

*2022 için yüzde 21 zam

*2023 için yüzde 17 zam

HÜKÜMETİN İLK TEKLİFİ

*İlk 6 ay: Yüzde 9 zam

*İkinci 6 ay: Yüzde 5 zam + enflasyon farkı

*Maaşa göre seyyanen artış

SOSYAL TALEPLER NELER?

MEMUR:

*3600 ek gösterge herkese uygulansın

*Sözleşmeli personel kadroya geçsin

*Kamu görevlileri bayram ikramiyesi alsın

*Doğum ölüm evlenme yardımları artırılsın

*Vergi dilimi artışı geliri düşürmesin

EMEKLİ:

*Aile yardımından emekliler de yararlansın

*Ücretsiz toplu taşıma için yaş sınırı kaldırılsın.

*Ek ödeme tutarları 3 kat artsın

* Kamu tesislerinden yüzde 50 indirim

* Emeklilik için yaşı bekleyenler GSS priminden yararlansın

*Emeklilerin sendika üyeliği devam etsin

*Emekli memura 3 kat ek ödeme

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Toplu sözleşme görüşmelerinden son dakika haberi: Memur ve memur emeklisi zammı için kritik gün...
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