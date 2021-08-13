ÖTV matrahı kararı sonrası otomobil fiyatları ne kadar düşecek? İşte merak edilen o hesap...

Sıfır otomobillerde motor silindir hacmi dikkate alınarak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarına esas matrah eşiklerinde değişiklik yapıldı. Sabah Gazetesi Yazarı Faruk Erdem, "ÖTV matrah kararı otomobil piyasasında uzun süredir bekleniyordu. Karar ile vatandaş daha az vergi vererek daha yüksek fiyatlardaki araçlara ulaşabilecek. Ayrıca vergi indirimi sayesinde otomobil fiyatlarında 60 bin lirayı bulan düşüşler de yaşanabilecek" dedi.
YÜZDE 17'LERİ BULAN İNDİRİMLER GELECEK
Faruk Erdem, "Yeni güncelleme ÖTV indirimi ile birlikte bazı modellerde yüzde 17'leri bulan indirimleri beraberinde getirecek. İndirimler özellikle 1600 motora kadar olan segmentteki otomobillerde daha belirgin olacak. Buna göre 300 bin liraya satılan bir otomobilin fiyatı yeni ÖTV ve KDV oranı ile birlikte 240 bin liraya kadar inecek. Özellikle elektrikli otomobillerde fiyat düşüşleri daha belirgin olacak." ifadelerini kullandı.
Erdem sözlerini şöyle sürdürdü:
FİYATLARDA GÜNCELLEME YAŞANACAK
Otomobil piyasasını hareketlendirecek bir karar olarak görüyorum. Yıl sonunda satış rakamlarında önemli bir artış da yakalanacaktır. Söz konusu indirimler ve hareketlilik ikinci el piyasasına da yansıyacak orada da fiyatları aşağı çekecektir. Otomobil firmalarının önümüzdeki günlerde hesaplamalarını yaparak fiyatlarını güncellemelerini bekliyorum. Burada rekabetin de ortaya çıkmasıyla hem reklam kampanyaları hızlanacak hem de ek avantajlar sunularak araç satışları cazip hale getirilecektir.
BİRİNCİ ÖRNEK (KAZANÇ: 49.560 TL)
ÖNCEKİ FİYATI
ÇIPLAK FİYAT: 140.000 TL
KARAR ÖNCESİ ÖTV: Yüzde 80
KARAR ÖNCESİ KDV : yüzde 18
Karar öncesi satış fiyatı: 297.360 TL
ŞİMDİKİ FİYATI
Otomobil çıplak fiyat: 140.000 TL
Yeni ÖTV oranı: Yüzde 50
KDV oranı: yüzde 18
Yeni satış fiyatı: 247.800 TL
İKİNCİ ÖRNEK (KAZANÇ: 5.310 TL)
ÖNCEKİ FİYATI
Otomobilin çıplak fiyatı: 90.000 TL
Karar öncesi ÖTV oranı : Yüzde 50
Karar öncesi KDV oranı Yüzde 18
Karar öncesi satış fiyatı: 159.300 TL
ŞİMDİKİ FİYATI
Otomobilin çıplak fiyatı: 90.000 TL
Yeni ÖTV oranı: Yüzde 45
KDV oranı: Yüzde 18
Yeni satış fiyatı: 153. 990 TL
PİYASALARDA OLUMLU BİR HAVA YARATACAK
Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, matrah düzenlemesinin otomobil piyasasında olumlu bir hava yaratacağını kaydetti. Aydın Erkoç, sıfır araç fiyatlarında yaşanacak indirimlerin ikinci el fiyatlarına da yansıyacağını aktardı.
MASFED Genel Sekreteri Niyazi Berktaş ise, düzenlemenin araç satışlarını yukarı yönde artıracağını söyledi. Niyazi Berktaş, düzenlemenin otomobil piyasasında beklendiğini ve araç fiyatlarındaki düşüşlerin vatandaşların sıfır araç almaya yönelik taleplerini artıracağını ifade etti. Berktaş, düzenlemenin yerli sanayiyi de destekleyeceğini söyledi.