Memur zammı ne kadar oldu? 2022-2023 memur maaş zammı oranları açıklandı

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme zammıyla ilgili son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2022-2023 yılına ilişkin yapılacak zamları canlı yayında açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanlarımızı enflasyon baskısı altında ezdirmeyeceğiz" dedi ve zam oranlarını duyurdu.
Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Toplu sözleşme ikramiyesi 400 TL olacak.
3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI
Bakan Bilgin, "3600 Ek Gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır." dedi.
Geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda; Hükümet, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etmişti.
Memurların maaş ve memur emeklisinin aylıklarına gelecek iki yılda yapılacak zam miktarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde 2 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci yasal takvim gereği dün itibarıyla sona erdi.
Hükümet ile memur sendikaları arasında hafta sonu süren görüşmelerde, kamu görevlilerinin tamamını ilgilendiren ve 11 hizmet koluna ilişkin talepler son kez değerlendirilip, sözleşmenin en kritik ayağı olan maaş artışları da müzakere edildi.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge memurun maaşını yükselten bir parametre. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor. Dört yıl önce yapılan düzenlemeyle polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000'e çıkartılmıştı. Polis ve öğretmenlerin ek göstergeleri; 1. derece için 3000, 2. derece için 2200, 3. derece için 1600, 4. derece için 1100, 5. derece için 900, 6. derece için 800, 7. derece için 500 ve 8. derece için 450 oldu.
TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NEDİR? KiMLER ALABİLİR?
Toplu sözleşme ikramiyesi, 375 Sayılı KHK'nın ek 4.maddesinde şu şeklide düzenlenmiştir; "25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz." Bu düzenlemeye göre, herhangi bir sendikaya üye olan memurlara ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında, en son imzalanmış toplu sözleşmede belirlenen tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenmektedir.
SON DAKİKA: İşte 2022 - 2023 memur maaş zamları... Bakan Bilgin memur maaş zammını canlı yayında açıkladı