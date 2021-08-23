SON DAKİKA: İşte 2022 - 2023 memur maaş zamları... Bakan Bilgin memur maaş zammını canlı yayında açıkladı

Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat bilgin canlı yayında; 2021 - 2022 yılı memur maaş zammı ve memur emekli maaş zamlarını açıkladı! ( 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7 -2023 ilk altı ay yüzde 8 ikinci 6 ayında yüzde 6)

Memur ve memur emeklisi zamlarıyla ilgili son dakika haberi geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisininin 2022-2023 zam rakamlarını canlı yayında duyurdu. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Öte yandan; Toplu sözleşme ikramiyesi 400 TL olacak.