Kerem Alkin 2. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi: Türkiye’den güçlü performans

Alkin sözlerini şöyle sürdürdü:

EKONOMİDE ÇARKLAR OLAĞANÜSTÜ BİR HIZLA DÖNÜYOR

Gayri safi sabit sermaye oluşumu açısından bakıldığında örnek verirsek; İkinci çeyrekte; Mal ve hizmet ihracatının yüzde 59.9 ile tarihi bir rekor kırdığını mal ve hizmet ithalatının ise sadece yüzde 19.2 arttığını dolayısıyla da bu çerçevede de Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme performansında net ihracatın büyemeye katkısınında oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Özel sektör ve kamudaki yatırım hamlesininde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20.3'lük bir artışa karşılık geldiğini görmekteyiz. Türkiye ekonomisinde bütün bu veriler çarkların olağanüstü bir hızla döndüğünü gösteriyor.