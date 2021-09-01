Kerem Alkin 2. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi: Türkiye’den güçlü performans

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Türkiye, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 oranında büyüdü. Sabah Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin yaptığı değerlendirmede, "Tarım sektörü, kuraklık ve birçok sıkıntıya rağmen geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.3, sanayi sektörü katma değer artışı olarak yüzde 40.5, hizmetler sektörü ise 45.8 artış gösterdi. Sadece finans ve sigorta faaliyetlerinde gerileme söz konusu." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin covid-19 salgını süresince aldığı önlem ve ekonomideki etkin yönetimine dikkat çeken Kerem Alkin, hane halkı tüketim harcamalarının yüzde 22.9 artmasının önemini vurguladı. Kerem Alkin, dünyanın birçok önde gelen ekonomisinde büyüme rakamlarının yüzde 8-10 civarlarında olduğunu kaydederek, "Türkiye'nin yüzde 21.7 olan büyüme rakamı açık ve net olarak, bir matematiksel düzeltme ya da baz etkisinden çok daha güçlü bir toparlanmanın gerçekleştiğine işaret ediyor." dedi.
Sabah Gazetesi Yazarı Prof. Dr. Kerem Alkin
SANAYİDE GÜÇLÜ İSTİHDAM
Sanayi istihdamı verilerine vurgu yapan Kerem Alkin, "Türkiye'nin ve dünyanın zorlu günlerinde bazı önemli detaylar arada kaynayıp gidiyor. Bunlardan bir tanesi de; Türkiye'nin istihdamda da bazı sektörlerde yeni rekorlara imza atıyor olması. Sanayi ihracatı yeni bir Türkiye Cumhuriyeti rekoruna doğru emin adımlarla yürürken Haziran ayı itibarıyla, imalat sanayinin istihdam etmiş olduğu işgücü 6 milyonun üzerine çıkarak, 6 milyon 200 bin'ler civarında rakamlara ulaşarak yeni bir Cumhuriyet tarihi sanayi istihdam rekoruna işaret etti." diye konuştu.
YENİ YATIRIMLAR GELECEK
Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin ihracatta başarısını sürdüreceğini kaydeden Alkin, "Kapasite artışı ve istihdam ihtiyacına bağlı olarak hiç şüphesiz yeni yatırım ve istihdam artışları da beraberinde gelecektir" dedi.
Alkin sözlerini şöyle sürdürdü:
EKONOMİDE ÇARKLAR OLAĞANÜSTÜ BİR HIZLA DÖNÜYOR
Gayri safi sabit sermaye oluşumu açısından bakıldığında örnek verirsek; İkinci çeyrekte; Mal ve hizmet ihracatının yüzde 59.9 ile tarihi bir rekor kırdığını mal ve hizmet ithalatının ise sadece yüzde 19.2 arttığını dolayısıyla da bu çerçevede de Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme performansında net ihracatın büyemeye katkısınında oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Özel sektör ve kamudaki yatırım hamlesininde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20.3'lük bir artışa karşılık geldiğini görmekteyiz. Türkiye ekonomisinde bütün bu veriler çarkların olağanüstü bir hızla döndüğünü gösteriyor.